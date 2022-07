O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Arraial do Cabo

Na última terça-feira (12), Arraial do Cabo conseguiu um feito inédito na gestão municipal. O município emitiu, pela primeira vez, o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). A emissão do documento, feita por meio do Instituto de Previdência Cabista (IPC), significa que a cidade está em dia com a Previdência Social, tendo cumprido todas as exigências do Ministério. De acordo com Shanna Barros, presidente do IPC, o CRP é uma vitória para o município, pois desde a criação do Instituto, somente agora conseguiu realizar a emissão deste certificado. “Tivemos muito esforço para regularizar todas as pendências, desde documentações até quitação de dívidas de gestões anteriores, mas com o trabalho em equipe conseguimos deixar Arraial do Cabo totalmente em dia com o Ministério da Previdência Social”, comemorou Shanna.

Cabo Frio

Uma manifestação de protesto, marcada para o próximo sábado, vai denunciar mais um crime ambiental em Cabo Frio, dessa vez, contra uma área de mangue atrás do Shopping Park Lagos, no bairro Portinho. Os ativistas denunciam que o local de preservação já teve parte da vegetação desmatada e será aterrado com a dragagem do Canal do Itajuru de onde devem sair, de acordo com estimativa do próprio governo do Estado 335 mil metros cúbicos de areia que serão utilizados para recompor a orla em vinte e oito pontos na região. Os ativistas também acusam o shopping de invadir uma área para expandir o estacionamento. O MPF emitiu recomendação para que a obra seja paralisada até a realização de audiência publica dia 8 de agosto no Miguel Couto.

São Pedro da Aldeia

Um posto de combustíveis do Balneário das Conchas, em São Pedro da Aldeia, foi autuado ontem durante operação que reuniu PROCON, ANP, IPEM e polícia civil.

O bico injetor de GNV, estava suprimindo do consumidor 3 metros cúbicos e uma bomba de gasolina, 110 mililitros por litro. Os equipamentos só serão liberados após a inspeção de um técnico autorizado do INMETRO. O posto tem prazo de 15 dias para apresentar defesa. A operação

constatou a redução de preços do litro da gasolina (em 18%) e do etanol (em 12%). A população tem um canal de denuncia pelo WhatsApp, no número (22) 2627 6086.

Araruama

A AGENERSA – a Agência de Energia e Saneamento Básico do Estado – promove, em agosto, reunião com os prefeitos da região para debater a transposição de efluentes das estáveis de tratamento de esgoto para o Rio Una. O objetivo da transposição é evitar o lançamento de água doce na Laguna de Araruama. Um relatório apresentado durante reunião, na terça-feira, diz que a Laguna não é compatível para receber efluentes de água doce e com altos teores de nutrientes. A transposição é um projeto tão antigo quando polêmico. Moradores, ativistas e atAé o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, criticam o projeto. Ano passado, ele declarou que não existe qualquer possibilidade da transposição ocorrer.

Iguaba Grande

A eleição da Câmara de vereadores de Iguaba, está prevista depois da eleição, mas é o tema mais falado no momento. Segundo as informações, o prefeito, Vantoil Martins, está só observando.

Búzios

A polêmica é grande em Búzios em torno da não votação do projeto enviado pelo prefeito Alexandre Martins. Acontece que em Búzios, para o secretário viajar para solo estrangeiro só com autorização da Câmara, se for ausentar por mais de cinco dias. Os vereadores, por maioria, mantiveram todo como dantes. Dizem a rejeição gerou uma crise entre os vereadores e o prefeito.