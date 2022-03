O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 24

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, recebeu o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no Trevo de Búzios, para o lançamento das obras da RJ-102, no trecho da Fazenda Campos Novos ao bairro da Rasa. O prefeito agradeceu a presença do governador e comemorou o anúncio do governador sobre a licitação das obras da nova UPA e da Escola Estadual, ambas no bairro da Rasa. Várias autoridades participaram do evento, entre eles, secretários do governo e vereadores do município.

São Pedro da Aldeia

O Centro de Atendimento ao Trabalhador de São Pedro da Aldeia está recebendo currículos para a função de eletricista de poda. A pasta direciona os candidatos às vagas de emprego em empresas privadas parceiras. Para participar do recrutamento, o candidato deve ter ensino fundamental completo, curso de eletricista de rede de distribuição de rede áreas 240h e ter curso de eletricista de poda, além da experiência mínima de 2 anos como eletricista / CBO 7321 e disponibilidade de horário. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail SAGAT PONTO OPORTUNIDADES @ GMAIL PONTO COM ou levar diretamente no CAT, na Rodovia Amaral Peixoto – km 107, no Balneário das Conchas.

Iguaba Grande

A cidade de Iguaba Grande está entre os municípios expositores confirmados na 1• edição da ExpoRio Turismo, que acontece no Jockey Clube Brasileiro, de 24 a 27 de março. Os artesanatos e atrativos turísticos de Iguaba Grande estarão expostos nos estandes referentes a Costa do Sol, em um espaço cooperado junto com os demais municípios, durante os quatro dias de evento. O evento é promovido pela secretaria de Estado de Turismo e pela TurisRio, em parceria com a Fecomércio.

Cabo Frio

A partir desta quinta-feira, a Prefeitura de Cabo Frio começa a aplicar a segunda dose reforço contra a covid-19 em idosos com 80 anos ou mais. Este público-alvo possui 4.620 mil pessoas aptas para tomar a vacina. Para receber o imunizante, é necessário ter completado o intervalo de quatro meses em relação à primeira dose de reforço. A medida é uma determinação do Ministério da Saúde. Os imunizantes estão disponíveis em 23 unidades de saúde que realizam a aplicação desta vacina, de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo realizou ontem um mutirão de exames no posto de saúde do Sabiá. Foram realizados 20 ecocardiogramas, em pacientes que já estavam aguardando a realização do exame. O exame é realizado no Hospital Geral de Arraial do Cabo toda terça e quinta-feira, no entanto, com o intuito de aproximar o atendimento dos moradores dos distritos, a Secretaria de Saúde está iniciando um mutirão de exames nos postos de saúde mais afastados do Centro. A princípio, serão 20 pacientes por semana. O atendimento é feito com agendamento prévio da equipe, mediante solicitação médica. O mutirão será realizado na próxima semana em Figueira e, na semana seguinte, em Monte Alto.

Araruama

O vereador Oliveira da Guarda fez defesa de seu colega, Amigo Valmir, na câmara nesta quinta-feira (24). Tudo em decorrência de um episódio na reunião com a prefeita, Lívia de Chiquinho, na última terça-feira. Dizem que Amigo Valmir nada falou e só observou com olhos fitos no Zagueirão. O Sombra estava na reunião e viu quando a prefeita se dirigiu ao nobre edil. Amigo Valmir não saiu com cara de bom amigo. Que coisa!