O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quinta-feira, dia 28

Cabo Frio

As férias de julho terminam neste fim de semana e são classificadas como as mais fracas dos últimos anos. Hotéis e pousadas regitraram ocupção média de 50% , bem abaixo ods 70% de ocupação registradaos em anos anteriores. O presidente da Asssociação de Hotéis de Cabo Frio, Carlos Cunha conta o movimento de férias durante a semana foi muito fraco e, apesar de melhorar nos finais de semana a maioria das reservas foi de uma diária – de sábado a domingo.

O empresário lamenta que Cabo Frio perdeu muitos turistas para destinos de frio e cidades com eventos atrativos. A gerente o Malibu Mere Thomaz conta que o hotel iniciou o mês julho com 60% de ocupação. Na terceira semana atingiu 95% , e nesta última amarga 45% de ocupação.

Búzios

Estão abertas até a próxima quarta-feira, as inscrições para as turmas do próximo semestre dos cursos de inglês, espanhol e italiano disponibilizadas no Centro de Idiomas do município. Os cursos são destinados aos moradores da cidade a partir dos 15 anos, com turmas às quartas-feiras. O cadastro poderá ser efetuado de terça à sexta-feira na sede da Secretaria de Educação, na Avenida Doze de Novembro, Cem Braças. Os interessados deverão apresentar cópias do RG, comprovante de residência e do cartão do SUS, além de duas fotos 3 por 4. Maiores informações podem ser obtidas pelo n ̇mero (22) 9.9603-9289 com Romulo Tardelli.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o tema transporte público ainda vai render e muito. Tudo porque os vereadores estão de reecesso, mas quando voltar as atividades o caldeirão vai ferver.

Araruama

Artistas nacionais e internacionais do Jazze e Blues se apresentam neste final de semana em Araruama, na Praça Menino João Hélio. A primeira edição do Wine Jazz Festival começa nesta sexta (29) e vai até domingo (31). Vários restaurantes com bela gastronomia também estarão participando.

Iguaba Grande

Ao ser perguntado pelo vereador Adriano Mairink, o Tikinho, sobre a eleição da mesa diretora da Câmara, o vereador Balliester teria falado que não a vontade da maioria eleição antes de dezembro. Sendo assim, Balliester promete o evento para o mês de dezembro. Os corações dos vereadores batem forte e muitos são os candidatos à presidência da Casa Legislativa.

Arraial do Cabo

Luto no Cabo – Morreu ontem, dois dias depois de completar 83 anos, o ex-vereador de Arraial do Cabo, Geraldino Farias Neves, o Cravinho. O corpo foi velado na Câmara Municipal e o enterro foi às 11h, no cemitério municipal. Cravinho foi eleito com 216 votos para a primeira legislatura da Câmara Cabista nas eleições de 1988. Na época, o prefeito era Hermes Barcello, que morreu durante o mandato. Francisco Luiz Sobrinho, o Chico, assumiu. O filho, Ronnie Plácido usou uma rede social para se despedir do pai e disse que Cravinho era querido por todos que tiveram o prazer de conhece-lo, um homem de bom coração, sempre disposto a ajudar a que o procurava.