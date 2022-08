O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

Araruama

O Sombra descobriu que a qualquer momento o lutador Rodolfo Buda, pode sentar na cadeira de vereador. Enquanto isso, o vereador Sérgio Murilo está acampado na secretaria da Câmara, perguntando se chegou algum documento por lá. O coração do moço está batendo forte.

Arraial do Cabo

O 1º Festival da Lagoa agitou o Distrito de Figueira durante o fim de semana. O evento teve início na quinta-feira (28) e encerrou no domingo (31). Artistas locais como Léo Parazi, Ramona Rox, Will e Bamboocha agitaram a galera que compareceu para curtir a festa. Israel Novaes fechou a festa, com chave de ouro, cantando o melhor do sertanejo universitário. Tiee, que cantaria na sexta (29), teve o show cancelado devido ao mau tempo e fortes ventos no local. O Prefeito Marcelo Magno compareceu ao Festival e elogiou bastante a organização que teve como responsável, as Secretarias de Governo, Eventos, Esporte e Lazer e de Turismo. A Prolagos e as Associações de Pescadores de Figueira, Monte Alto e Parque das Garças apoiaram o evento.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia promove no para o dia 15 de agosto uma reunião geral na Casa da Cultura Gabriel dos Santos. Na pauta está a composição do Conselho de Cultura, do município que foi dissolvido. A secretaria promete apresentar durante a reunião esclarecimentos sobre as próximas etapas para a eleição do Conselho que será coordenada por uma Comissão Mista, com representantes do governo, da sociedade civil, Câmara de Vereadores, da OAB e do Fórum de Cultura.

Búzios

A Secretaria de Saúde de Búzios anunciou que uma parceria com a AbraRio, vai facilitar o acesso das famílias, com crianças e adolescentes portadoras do Espectro Autista e Epilepsia Refratária, o medicamento feito com cannabis. O município informa que a parceria vai garantir a entrega do remédio gratuitamente ou viabilizar descontos para facilitar a aquisição até que seja concretizado o processo de compra para a distribuição gratuita na rede SUS.

O município tem 360 crianças autista e, também, 82 crianças com epilepsia refratária a espera da distribuição gratuita do medicamento.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande Alan, Elifas, Luciano e Roberto Antunes, fizeram uma visita a Prolagos nesta segunda-feira (01). Segundo informações, eles foram em busca de água potável para o Bairro Chácara das Rosas. Dizem que a reunião foi uma sucesso.

Cabo Frio

O vereador Davi, de Cabo Frio, que é pré candidato a deputado federal, tem andado pelos bairros da cidade fazendo prestação de seu mandato. O que chamado atenção é o seu fusca amarelo, que tem o nome de queridão. O deputado estadual Janio Mendes teria dado a ideia de colocar nome no fusca, mas gente dizendo que foi Marquinho Mendes.