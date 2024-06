O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia criou um canal para moradores denunciarem os chamados “rolezinhos” na cidade. As denuncias podem ser enviadas pelo WhatsApp da Salina, a atendente virtual da prefeitura, no número (22) 9.8878-9913. A secretaria de Segurança e Ordem Pública iniciou no fim de semana uma ofensiva junto com a Guarda e as Polícias e Civil nos bairros São Mateus, Rua do Fogo e Centro contra os “rolezinhos”. O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, disse que as operações contra os “rolezinhos” vão continuar. Segundo ele, esses passeios representam um risco à segurança no trânsito e comprometem o sossego dos moradores. De acordo com Diego Alves, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, tem monitorado os grupos de motociclistas para impedir os reolzinhos e a circulação em alta velocidade perturbando o sossego da população.

Arraial do Cabo

O servidor Público de Arraial do Cabo, Jefferson Roberto, conquistou a medalha de bronze do Brasileiro de Kickboxing. A competição foi realizada em Vila Velha, no Espírito Santo, neste final de semana. O atleta foi convocado pela Federação Brasileira de Kickboxing para representar o Rio na categoria Master (84kg), modalidade Point Fighting. A última vez que Jefferson competiu foi em 2019, quando conqusitou o título estadual em duas divisões de peso e idade, sendo campeão na adulto até 79 quilos e no Master. Jefferson trabalha no reboque da Secretaria de Segurança Pública. Ele tem um projeto social para crianças onde ensina Kickboxing em Araruama. Treinador de Boxe Inglês e Árbitro Profissional, o atleta cabista também, é formado em Educação Física. Ele disse que retornar as competições após cinco anos é conquistar um lugar no pódium é uma sensação inexplicável.

Araruama

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05 de junho. Para reforçar a importância da data a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Ambiente, vai realizar um evento com quatro dias de duração. O objetivo é envolver os alunos da Rede Municipal de Ensino e também os moradores para que se conscientizem da importância da preservação ecológica para essa e as futuras gerações.

Confira a programação:

04/06

Plantio de mudas

Horário: 09h às 14h

Local: Botânico das Asas

05/06

Premiação do Concurso de Desenho das Escolas Ecológicas da Rede Municipal

Horário: 15h

Local: Botânico das Asas

06/06

Projeto Araruama Verde com distribuição de mudas de árvores (cada morador poderá receber gratuitamente uma muda nativa ou frutífera)

Horário: 09h às 16h

Local: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

07/06

Conhecendo o Botânico das Asas e a nova Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Horário: 09h

Cabo Frio

A presidente da Associação de Hotéis e Turismo, Lilian Gallo, criticou duramente o turismo de Cabo Frio. Segundo ela, o setor está à deriva, diante das condições do Terminal de Ônibus e da falta de Calendário de Eventos. A presidente da associação lembrou que o turismo rodoviário desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das cidades e impulsiona a economia local. Ela frisou que é importante investir em infraestrutura e serviços de qualidade para atender às necessidades dos turistas que viajam por estrada. Lilian Gallo lamentou a falta de investimentos em infra-estrutura, a inexistência de um Calendário de Eventos e de diálogo e a busca de soluções. A cidade não tem uma agenda de atividades, sejam culturais ou esportivas, em pleno mês de junho, para atrair turistas nos meses de outono, inverno e primavera e lamenta que mais um feriado passou deixando claro a falta de planejamento.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o vice prefeito de Búzios, Miguel Pereira, o presidente da Câmara, Rafael Aguiar e João Carrilho, estão sonhando com o pré candidato Leandro de Búzios todas as noites. O que isso significa?

Saquarema

A 21ª edição da feira reunirá agricultores familiares e pequenos produtores de diversos bairros da cidade. Eles oferecerão produtos fresquinhos, de qualidade, e a gastronomia local com um sabor incomparável! Dia 08 de junho, sábado, das 16h às 22 horas, na Rua Cecília dos Santos Souza ( Rua dos Correios), no Centro. A entrada é gratuita!