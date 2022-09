O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 05

Araruama

A Justiça eleitoral de Araruama marcou para amanhã, a uma da tarde, a audiência de retotalização dos votos, que deve apontar o nome de José Rodolfo de Oliveira, o Buda, para assumir a cadeira do pastor Sérgio Murilo na Câmara. O pastor foi cassado por fraude, a chamada cota de gênero, e todos os votos dele e dos suplentes do partido Republicanos nas eleições municipais foram anulados. O juiz Rodrigo Leal Manhães vai presidir a audiÍncia no cartório eleitoral, no centro da cidade. O advogado Paulo Mazzei informou que após a retotalização, Buda deve receber o diploma na quinta-feira. Não haverá solenidade. De acordo com ele, na própria quinta-feira, o vereador poderá ser empossado na Câmara.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou para hoje a licitação que vai contrastar a empresa para produzir, organizar e promover a Cavalgada da Independência marcada para esta quarta-feira. O governo vai ter que fazer mágica. A licitação, no valor de pouco mais de R$165 mil, de acordo com o edital, tem prazo de recurso de três dias, além disso, o prazo para a assinatura do contrato é cinco dias úteis. O edital estebelece que as bandas contratadas, DJ e locutor devem chegar com um dia de antecedência. A equipe de segurança deve se apresentar dois dias antes. O edital prevê, ainda, a confecção de mil camisas, além de distribuição de água durante o evento que em início no Polo Rural, na Cruz.

Búzios

O candidato derrotado à Prefeitura de Búzios, Leandro Alex de Souza da Silva, o Leandro do Bope, e a vice dele, Débora Pereira de Oliveira da Costa, a Débora de Gladys estão inelegíveis por oito anos.

Eles e Patrick Rabello Sant Anna Raibolt foram condenados por abuso de poder econômico e uso indevido de meio de Comunicação Social pelo juiz eleitoral de Búzios, Danilo Marques. A decisão ainda cabe recurso. Leandro ocupa, atualmente, a função de secretário de Segurança Pública, em Arraial do Cabo. Eles foram denunciados por produzir e divulgar no jornal O Povo na Rua matérias falsas contra o então candidato Alexandre Martins.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Vantoil Martins mudou os titulares de quatro secretarias: Saúde, Turismo, Esporte e Lazer; Administração e Cultura. A Saúde passa passa para o comando de Carla Valle. Valdeci Junior é o novo secretário de Administração. Miqueias Gomes deixa a administração para assumir a Cultura. No lugar de Carla no Turismo assume o então subsecretário Ricardo Coutinho. O engenheiro Alexandre Freitag que estava no Serviços Públicos, assumiu Obras e Urbanismo no lugar de Ronen Antunes. O prefeito disse que a readequação busca dar mais dinamismo ao governo e não descartou que pode promover novas mudanças no secretariado.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo iniciou o cadastro para regularização fundiária. Os moradores das ruas compreendem as ruas José Pinto de Macedo, Travessa José Pinto de Macedo, Júlia Antunes da Costa e Tomé de Souza devem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Prainha, para realizar o cadastro. O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, no antigo Fórum da Prainha. O processo pode ser realizado até o dia 7 de outubro.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio desautorizou o evento Rock Na Passagem, na Praça São Benedito, o que teria deixado os empresários bravos. A reclamação é que muitos fizeram investimentos na compra mercadorias e foram pegos de supresa. E agora?