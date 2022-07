O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 11

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do IDAC, continua instalando os LEDs de iluminação nos distritos. Nesta semana, as equipes realizam o serviço no Parque de Figueira. Até o momento já foram instalados mais de 1 mil dos novos LEDs, que possuem maior vida útil e qualidade na iluminação. A iniciativa faz parte de uma série de investimentos, do governo municipal, nos bairros dos distritos.

Cabo Frio

A desembargadora Lúcia Helena do Passo, da Vigésima Sétima Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, suspendeu a desapropriação da FERLAGOS, que estava marcada par o próximo dia 20.

A instituição contesta na justiça o Decreto assinado pelo governador Cláudio Castro que desapropria o imóvel e acusa o Estado de mentir para justificar desapropriação ao afirmar que o imóvel estaria abandonado, sem estudantes e professores. A desembargadora ressalta, na decisão, que a instituição comprovou que o campus tem diversos alunos matriculados, além de funcionários trabalhando atualmente e entendeu que a “imissão da posse” poderá prejudicar direitos fundamentais básicos como o direito a educação e ao trabalho.

Iguaba Grande

A Federação das Industrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan-Senai) vai abrir 120 vagas de cursos de qualificação profissional para moradores de Iguaba Grande após convênio assinado com a prefeitura na sexta-feira. Os cursos são de assistente administrativo, pedreiro de alvenaria e vedação e assistente de operações em logística. As aulas serão ministradas pelos técnicos da Firjan-Senai na na sede da APIERJ. Os cursos terão a duração de 180 horas e serão divididos em dois turnos: tarde e noite. As inscrições serão realizadas pela secretaria de Educação em data ainda a ser definida, e as aulas tem previsão para início em agosto.

Búzios

A prefeitura de Búzios inaugura, nesta segunda feira as seis e meia da tarde a praça Emir Freire (Praça da Bíblia), no bairro de Manguinhos, próximo a Policlinica. A praça foi totalmente reformada. O local passou por revitalização, paisagismo, instalação de bancos, mesas e grama sintética e ganhou um quiosque e um espaço reservado para crianças.

São Pedro da Aldeia

O secretário de Cultura de São Pedro da Aldeia, Thiago Marques, não terá vida fácil com o pessoal da cultura. É o que rola no canhão da fofoca da cidade. Segundo um integrante do grupo de Cultura, o próximo passo é levar o caso para a Câmara de Vereadores. Vai dar ruim para o secretário.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que vereador Amigo Valmir, voltou a ficar tristinho. Dizem que ele está igual a passarinho na muda, não “canta”. O que pode ter acontecido com o moço tão falante?