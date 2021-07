O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 12

Araruama

A Justiça Federal de São Pedro da Aldeia bloqueou os bens do ex-prefeito de Araruama, Miguel Alves Jeovani, em ação de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público Federal. O ex-prefeito é acusado de não prestar contas de pouco mais de R$ 193 mil, provenientes de um convênio assinado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública no ano de 2012. O bloqueio atinge os valores depositados em contas bancárias e aplicações financeiras; a transferência de veículos de propriedade do ex-prefeito e a realização de qualquer negócio que envolva bens imóveis do político.

Iguaba Grande

A FAETEC de Iguaba Grande, inaugurada na última sexta-feira, vai oferecer 156 vagas para sete cursos com duração de 20 semanas, ainda neste segundo semestre. A data das matrículas ainda não foi anunciada, mas entre os cursos de qualificação profissional disponíveis estarão o de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Encanador Instalador Predial, Eletricista, Operador de Computador e Assistente de Administração. O secretário de Ciência e Tecnologia, Doutor Serginho, anunciou que no segundo andar vai funcionar o pré-vestibular social e pré-vestibular expresso através da Fundação CECIERJ. para que mais pessoas tenham acesso à universidade.

Arraial do Cabo

Nesta semana, Arraial do Cabo vacina contra a COVID, moradores de 42 a 39 anos. Nesta segunda, de 9h às 16h, foram vacinados pessoas de 42 anos. Amanhã é a vez de quem tem 41. Na quarta quem tem 40 anos, e quinta os moradores de 39 anos. O município também aplica, durante a semana, a segunda dose da Oxford/Astrazeneca. A vacinação acontece nas Escola Adolpho Beranger, Escola João Torres e na Associação de Aposentados e Pensionistas, na Praia dos Anjos.

Cabo Frio

Cabo Frio tem três escalas de transatlânticos confirmadas para a temporada deste ano, que tem início em novembro, mas o secretário de Turismo, Carlos Cunha, quer dobrar esse número e encerrar a temporada com seis escalas. O secretário disse que o objetivo é recolocar a cidade no circuito do turismo de cruzeiros no próximo ano, mas revelou que em Cabo Frio a atividade está prejudicada, pela falta de dragagem do Canal do Itajuru.

Os barcos que transportam os turistas dos transatlânticos para o píer da Avenida Assunção já enfrentam dificuldade. O governo do Estado se comprometeu em dragar o canal, mas o projeto ainda está no INEA para avaliação técnica.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vacina, nesta semana, contra a COVID, moradores com idade entre 39 e 43 anos, em quatro pontos de vacinação. Nesta segunda-feira foram vacinadas as pessoas com 43 anos. Amanha é a vez de quem tem 42 anos ou mais. Na quarta- feira poderão se vacinar moradores de 41 anos. Na quinta os de 40 e na sexta-feira os de 39 anos os mais.

Búzios

Carolina Dickmann está em Búzios. A atriz, que mora nos Estados Unidos, tem aproveitado os dias para matar a saudade do Brasil. Numa foto compartilhada neste domingo, em uma rede social, ela classificou como “perfeito o dia no Balneário”. Carolina tem um caso de amor com a cidade da região. Numa publicação feita no Instagram, a atriz além de declarar amor ao lugar, lembrou dos momentos que a cidade já lhe proporcionou.