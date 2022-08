O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, anunciou na última sexta-feira que as obras do distrito de Monte Alto já estão marcadas para serem licitadas. As obras de drenagem Pluviais, Pavimentação e Calçadas, devem dar início no dia 13 de setembro e o valor do investimento está estimado em R$ 56,8 milhões, que será pago pelo governo estadual. “O estamos vivendo um grande marco, isso é credibilidade”.

Iguaba Grande

Quem completou mais uma primavera neste final de semana foi vereador Tikinho. O nobre edil recebeu vários amigos para festejar mais um ano de vida. Segundo o Sombra, o vereador Junior Bombeiro também compareceu, só que levando um “time de futebol” e aí ficou difícil entrar em “campo”. Coisa da política.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama, que o Pastor Sérgio Murilo não tem conseguido dormir desde de que deixou a cadeira de vereador. Já o suplente, Rodolfo Buda, é só alegria pela cidade.

Búzios

O julgamento do prefeito de Búzios, Alexandre Martins, pelo TRE, marcado para a próxima quarta-feira, pode mexer na composição da Câmara da cidade. Caso seja mantida a decisão do juiz de Búzios, que cassou o mandato do Alexandre Martins, do vice Miguel Pereira e do vereador Victor dos Santos, por abuso de poder econômico nas eleições, o vereador Rafael Aguiar deixa a Câmara para assumir o governo. Josué Pereira, assume a presidência do legislativo buziano. No lugar de Victor dos Santos, assume Dida Gabarito que ocupa, atualmente, a vaga deixada por Lorram da Silviera. No lugar de Lorram, entra Francisco de Assis Linhares. Na cadeira de Rafael, assume Edson Jose da Silva, Edson Leiteiro. Uma verdadeira dança das cadeiras.

São Pedro da Aldeia

A eleição do Conselho Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia, dissolvido recentemente, é um dos principais temas da reunião que a secretaria de cultura promove nesta segunda-feira com artistas e agentes culturais da cidade. O encontro está marcado para às 18 horas na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos. O novo conselho será eleito na Conferência de Cultura. Uma Comissão Mista, formada por representantes do governo e da sociedade civil, ficará responsável por organizar o evento. A atualização do Mapeamento Cultural de São Pedro da Aldeia, também chamado de Cadastro Cultural, também está na pauta da reunião desta noite, bem como a revisão do Plano Municipal de Cultura.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio vai ter que explicar ao Ministério Público Federal, porque o governo ignorou a audiência pública, na sexta-feira, que discutiu a expansão do estacionamento do Shopping Park Lagos. A prefeitura de Cabo Frio não mandou nenhum representante para a audiência. O procurador da República, Leandro Mitidieiri, está encaminhando oficio as autoridades municipais que receberam a convocação para explicarem a ausência e apresentarem defesa. O MPF, além da prefeitura, convocou representantes da Câmara, Inea e do Shopping. O procurador informou, ainda, que uma nova reunião para discutir os impactos ambientais da expansão do estacionamento do shopping está marcada para a próxima quarta-feira, às 14 horas.