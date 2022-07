O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 18

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai ser palco do primeiro Festival da Lagoa, entre os dias 28 e 31 de julho, no Distrito de Figueira. O evento vai reunir cantores de vários ritmos, como samba, sertanejo, pop rock, além de música gospel. A festa será realizada no Campo do Beira Mar, a partir das sete da noite. Na programação nome como Davi Sacer, Tiee, Ramona Rox, Léo Parazi e Israel Novaes.

Cabo Frio

O Rei e Rainha do Mar deve reunir 1.500 atletas na praia do Peró em Cabo Frio. A maior competição de esportes de praia do Brasil, também vai movimentar a temporade de férias na cidade. Hotéis e pousadas do Peró já registraram há um mês ocupação de 100% no próximo fim de semana. A informação é do presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio, Carlos Cunha. Natação no mar, corrida na areia e biathlon (natação e corrida), além de atividades kids, fazem parte da programação do Rei e Rainha do Mar que terá ainda a modalidade Trail Run com percurso de 8 quilômetros.

Iguaba Grande

O Sub-secretário de Saúde de Iguaba Grande, Renato Almeida, tá completando mais uma primavera nesta segunda-feira (18). Segundo informações, o moço acordou com vários vereadores na porta de sua residência. O primeiro a chegar foi Alan Rodrigues com presentes. Logo chegou, Luciano Silva, líder do governo. Bateu ciúmes no colega, Marcelo Durão.

Búzios

O Sombra descobriu que alguns vereadores da Câmara de Búzios não engoliram a eleição da mesa diretora e tentam rever a situação. Segundo os fofoqueiros de plantão, Gugu de Nair, Niltinho de Beloca, Aurélio Barros e Josué, já teriam consultado um advogado.

São Pedro da Aldeia

O pré candidato a deputado federal, ex prefeito, o Cláudio Chumbinho, vai reunir lideranças políticas, nesta segunda-feira (18), no Blue Garden, para um bate-papo. Amanhã o canhão da fofoca vai ferver com as histórias do Sombra.

Araruama

O primeiro ministro Chiquinho da Educação está nos preparativos do evento para receber o deputado federal Cristiano Áureo. Além do primeiro Ministro, estão envolvidos os vereadores Nelsinho do Som, Diego de Ciraldo, Carlinhos de Deus e Aridinho. O evento está programado para a próxima segunda-feira, dia 25 de junho, no Mega Play.