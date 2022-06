O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Búzios

O francês “O Próximo Passo”, filme mais visto na França na semana de estreia, abre o Búzios Cine Festival, quinta- feira, no Gran Cine Bardot em sessão marcada para às cinco e meia da tarde. As sessões populares estarão de volta no tradicional cinema ao ar livre na Praça Santos Dumont no Centro, e este ano ganha mais um espaço de exibição, na Praça Cem Braças, ampliando assim o circuito. Também são destaques na Mostra no Gran Cine Bardot o brasileiro”Minha Família Perfeita”; “Ladrão Americano” ; “O Bom Patrão”, entre outros.

São Pedro da Aldeia

O Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia pode ganhar uma edição de inverno. Os proprietários de estabelecimentos gastronômicos da cidade se reúnem com a secretária de Turismo Andrea Tinoco para discutir o assunto. A secretária disse que a ideia de uma nova edição do festival partiu dos empresários do setor após o sucesso da primeira edição do evento, realizado em fevereiro e que reuniu 16 participantes e um circuito que incluiu diversos bairros.

O objetivo do encontro, daqui a pouco, às dez da manhã, na Casa do Artesão. É definir a metodologia do festival, como valores, gramatura dos pratos e data de realização, além de estabelecer regras, prazos e um circuito gastronômico.

Arraial do Cabo

O feriado de Corpus Christi, em Arraial do Cabo, foi marcado pelo retorno dos tapetes de sal, que enfeitaram toda a Avenida Leonel de Moura Brizola, na quinta-feira (16). Foram utilizados 50 toneladas de sal, que foram disponibilizados pela Prefeitura para o evento. Quem elogiou muito a atitude do Prefeito Marcelo Magno, foi o Padre Helcimar. Durante a missa, o pároco fez questão de agradecer ao chefe do executivo e também às secretarias envolvidas na organização, que foram Serviços Públicos, Governo, Segurança Pública e Idac.

Araruama

O jornalista Arlindo Junior deve dar entrada em processo nos próximos em face do vereador Oliveira da Guarda. O motivo seria os xingamentos do nobre edil ao jornalista. Segundo informações, Arlindo Junior já teria constituído um advogado. E agora?

Cabo Frio

As inscrições para o Canta Cabo Frio, o maior concurso de talentos do interior, chegam ao fim nesta segunda-feira com um número recorde de inscritos. A do evento registrou até ontem a tarde 120 inscritos. Ano passado o concurso teve 78 inscrições. Todos os participam de uma peneira, possivelmente no dia 12 de julho, no Troia Lounge Bar. A ideia inicial é de que, apos a peneira, sessenta candidatos avancem para as audições, divididos em três grupos de vinte. O produtor Flavio Santos disse, enretanto, que se reune, esta tarde, para avaliar a possibilidade de aumentar para 80 o números de classificados para a etapa das audições.

Iguaba Grande

O jovem Renatinho da Saúde está muito apaixonado. Segundo seus amigos, o moço já fala até em casamento. A dona do coração de Renatinho é a Vanessa Rosa. Para ajudar ainda mais, o vereador Alan Rodrigues vai bancar uma pousada em São Pedro da Serra para os pombinhos. É o amor!