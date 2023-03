O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Arraial do Cabo

Atividades esportivas agitaram a Praia Grande no fim de semana e o Prefeito Marcelo Magno marcou presença nos eventos. O 1º Arraial Fest Futevôlei reuniu atletas cabistas no campeonado promovido pela Subsecretaria de Esportes. O Sunset Run também atraiu o público que foi conferir a corrida disputada por atletas de Arraial e de outros municípios. O evento também contou com aula de zumba. Marcelo elogiou bastante a organização dos eventos e parabenizou todos os envolvidos.

Cabo Frio

Começa amanhã a Semana Teixeira e Sousa 2023. O evento, em homenagem ao escritor e romancista cabo-friense Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, vai até o dia 28 de março e conta com vasta programação. O tema deste ano é “De Teixeira e Sousa a Milton Nascimento – A Travessia Poética na Semana Literária”, cuja proposta é promover atividades literárias e culturais, associando a obra do escritor cabo-friense à do cantor e compositor, que completou 80 anos, no último mês de outubro. A abertura do evento será na terça, às 14h, na Praça Porto Rocha, em uma cerimônia em homenagem a Teixeira e Sousa, no busto do romancista. Serão 7 dias de evento. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Cabo Frio.

Iguaba Grande

O Balcão de Empregos de Iguaba Grande está com vagas de emprego junto às empresas da região. São vagas para: Churrasqueiro, Padeiro, Confeiteiro, Cozinheiro, Salgadeiro, Atendente de comércio de alimentos e muitas outras. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: D T R.BALCAOEMPREGO.PMIG @ GMAIL.COM ou comparecer na Central de Atendimento para cadastro do currículo no sistema.

Búzios

A Prefeitura de Búzios realizará na próxima quinta-feira o encerramento da 5*Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento acontecerá no auditório da Secretaria Municipal de Turismo, das 8 da manhã ao meio dia. A conferência teve início em 2022 e, na ocasião, vários temas foram abordados como a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia e pós pandemia, violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade. A conferência visa debater, elaborar e promover políticas públicas em conformidade com o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Secretaria Municipal de Turismo fica localizada na rua Manoel Turíbio de Farias, 256, Centro.

São Pedro da Aldeia

Rola nos corredores da Câmara de São Pedro da Aldeia que o problema de saúde do vereador Denilson é por causa de um “bolo”, daqueles de aniversário, que vereador, ainda não fatiou. Para os fofoqueiros de plantão, enquanto ele não fatiar o “bolo” vai ter muita dor de cabeça e pressão arterial nas alturas. Que coisa!

Araruama

A secretária de Turismo de Araruama, Dani Braz, tem frequentado todos cantos da cidade. Depois que passou a fazer parte da lista dos prefeitaveis do primeiro ministro Chiquinho da Educação a moça comprou um par de sapatos e foi para rua. Tá incorporando a ideia de verdade.