O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 22

Iguaba Grande

O vereador Balliester Vernek, que ocupa a presidência da Câmara de Iguaba Grande, não está com pressa para realizar a eleição da mesa diretora. O moço disse vai ser em dezembro, quase na virada para 2023. Haja coração!

Búzios

Depois da tempestade vêm a bonança. Em Búzios, depois do julgamento do processo em face do prefeito, Alexandre Martins, que saiu vitorioso, tudo está calmo na prefeitura.

Arraial do Cabo

O Ministério Público Federal tem mais de 20 ações criminais ajuizadas por passeios clandestinos dentro da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. A informação é do Procurador da República Leandro Mitidieri. O MPF cobra do município o ordenamento dos acessos e venda de bilhetes na Marina, devido as denúncias do excesso de passageiros nas embarcações (acima do limite máximo de 80 pessoas), do acesso de pessoas sem passar pelas roletas e de barcos não autorizados pelo ICMBio. O novo chefe da Reserva, Leandro Goulart, informou que todas as licenças e concessões estão sendo revistas para garantir o ordenamento do turismo em harmonia com as atividades extrativistas, a verdadeira finalidade da reserva.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, informou que vai determinar que a secretaria municipal de Turismo a substituição do mastro da Bandeira Azul, na Praia do Peró, que está corroído e corre o risco de desabar. Disse também que vai pedir a substituição da bandeira, que está rasgada devido a ação do vento forte dos últimos dias. A Bandeira Azul é um selo internacional de qualidade ambiental e a gestão em Cabo Frio é da secretaria municipal do Meio Ambiente.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Chiquinho da Educação, anunciou ontem em comício virtual e presencial, no bairro Vila Capri, que desistiu de disputar as eleições deste ano para a Assembléia Legislativa do Estado. A decisão ocorreu depois que o PSOL, Rede e até o MPF-RJ protocolarem pedido de impugnação de candidatura dele. Chiquinho, ao lado da mulher, a prefeita Livia Bello, lançou o nome da vice-prefeita Raiana Alcebíades como candidata a deputada estadual pelo PSD.

São Pedro da Aldeia

Os fãs do rock e do pop nacional e internacional têm um encontro marcado com a banda Ramona Rox, amanhã, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, a partir das 19 horas, para mais um Concerto Musical Gabriel Joaquim. O projeto da Secretaria de Cultura tem o objetivo de levar música e entretenimento para a população. A entrada é gratuita e limitada à lotação do espaço. Intitulada “Todos os Rocks por Ramona Rox”, o show reúne uma seleção de sucessos. O repertório tem canções autorais, interpretadas nas vozes potentes de Amanda Mattos e Romullo Carvalho, em apresentação com formato acústico, que passeia por clássicos nacionais e internacionais.