O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 25

Búzios

O Prefeito Alexandre Martins e o subsecretário de Comunicação, Douglas Sant’Anna, participaram nesta sexta-feira (22) do evento estadual de entrega do” Prêmio Band Cidades Excelentes”, organizado pelo grupo Bandeirantes de Comunicações e Instituto Aquila, no auditório da Fecomércio, no bairro Flamengo- RJ. O “Prêmio Band Cidades Excelentes” tem por objetivo reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidades dos 5.568 municípios brasileiros. Ele avalia as melhores gestões públicas municipais em todos os estados do Brasil. O prefeito Alexandre Martins recebeu dois prêmios: Desenvolvimento Socioeconômico (entre 30 mil a 100 mil habitantes) e Município Excelente do Estado do Rio de Janeiro (entre 30 mil a 100 mil habitantes).

Iguaba Grande

Os vereadores Luciano Silva e Alan Rodrigues andam fazendo de tudo para acalmar o homem da mangueira, o vereador Junior Bombeiro. Outro dia, até levar, o chefe de Gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fábio Costa, ao gabinete do Bombeiro levaram. Vale tudo para fazer o moço sorrir.

Arraial do Cabo

O final de semana em Arraial do Cabo foi festivo e de casa cheia. O Estádio Municipal Hermes Barcelos, o ‘Barcelão’, foi palco da decisão da Copa Izaias Teixeira, e serviu para testar a popularidade do prefeito Marcelo Magno. Com o grito de “o melhor prefeito do Brasil” as torcidas dos times da Prainha e Coqueiral, deram demonstração de que o prefeito está em grande fase política. No jogo o Coqueiral venceu o Prainha por 1×0 e sagrou-se campeão.

Araruama

A entrevista do vereador Elói Ramalho, no Programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM, na manhã desta segunda-feira (25), caiu como uma bomba em Araruama. Ramalho foi logo dizendo que: “quem me colocou aqui foi a população, não foi com voto da prefeita e nem de ninguém do governo que ganhamos a eleição”. Segundo o vereador, a “gota d’água” foi o Cine e Casa do Trabalhador, a que a prefeita não teria abrigado. O edil reclamou também do Projeto Proes, que veio para município, mas ele não teria sido convidado para o evento de assinatura. Concluindo, disse que não existe diálogo entre executivo e legislativo. Agora Elói Ramalho vai ser oposição ao governo de Lívia de Chiquinho.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, pretende pagar até dia 13 de dezembro, o décimo terceiro salário dos servidores municipais e quitar o salário de dezembro entre o Natal e o Ano Novo. O anúncio foi feito durante entrevista numa rede social, onde Bonifácio disse, que também pretende pagar, ainda este ano, os salários atrasados de dezembro de 2020. A dívida soma, atualmente, R$ 12 milhões . O prefeito também deu a entender, durante a entrevista, que estuda aumento salárial para os servidores. Ele lembrou que o funcionalismo está há seis anos sem aumento e a inflação, este ano, deve ser próxima aos 10%.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia flexibilizou as medidas contra a propagação do novo coronavírus e liberou shows e eventos de médio e grande porte ao ar livre, desde que autorizados previamente pelo município. O novo Decreto, que entrou em vigor na sexta-feira, e também aumenta para 80% a ocupação máxima de Hotéis, Pousadas, academias e comércio, além dos ônibus que circulam no município. Estão autorizadas música ao vivo nos estabelecientos e a transmissão de jogos. São Pedro da Aldeia tem registrado queda constante nos índices da Covid-19, atingindo os menores valores até o momento.