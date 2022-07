O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 01

Cabo Frio

Cabo Frio poderá proibir a queima soltura e comercialização de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso. É o que determina projeto de Lei do vereador Davi Souza que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O verador diz que o projeto visa o bem-estar de idosos, pessoas debilitadas, bebês, crianças e adultos portadores do Transtorno do Espectro Autista, além de animais que sofrem com os estouros e estampidos. O projeto prevê multa correspondente a 150 vezes o valor da Unidade Fiscal Municipal se a infração for cometida por pessoa física e 400 vezes o valor da Unidade Fiscal Municipal se a infração for cometida por pessoa jurídica.

Araruama

Os municípios da região registraram de janeito a maio, a criação de 5.337 empregos formais. Araruama foi o a cidade que mais abriu postos de trabalho nos primeiros cinco meses do ano e lidera o ranking do emprego na região. O município de Araruama, de acordo com dados do Cagec, abriu duas mil setecentos e duas vagas com carteira assinada, mais do dobro do segundo colocado, Arraial do Cabo, que criou, no período, 1.208 postos. Cabo Frio aparece em terceiro lugar no ranking do emprego com a criação de 539 postos de trabalho, seguido de Saquarema com 430, São Pedro da Aldeia com 260 e Iguaba Grande com 113. Búzios foi a cidade que registrou menor abertura de vagas este ano: 85.

Búzios

O vereador de Búzios Aurélio Barros criticou a secretaria de Obras Públicas e o secretário Marcão. Aurélio também falou da saúde e foi lembrado pelo seu colega Josué Pereira, ele é o presidente da comissão de saúde da câmara. Um Gaiato disse que Aurélio estava com dor de dente. Que coisa!

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande Elifas Ramalho foi visto ontem visitando a Escola Municipal, Alice Canelas, na companhia do prefeito Vantoil Martins e do secretário de Educação Jales Lins. O trio foi ver 9 início da estrutura da quadra poliesportiva. Segundo o a indicação da obra, é de sua autoria. Parabéns ao prefeito que atendeu e ao vereador e secretário que vem acompanhando tudo de perto!

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, fez um belo discurso de apoio a deputada, Fraciane Melo, esposa do ex-deputado, Paulo Melo. Aliás, disse que na inauguração do Pastel em São Pedro da Aldeia fez questão de convidá-lo. No vídeo que o Jornal de Sábado recebeu não dá para ver todos os convidados, mas, mas dizem que Paulo Lobo, Cláudio Chumbinho e muitos de São Pedro estavam no evento.