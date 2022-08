O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 05

Araruama

O Sindicato dos Servidores de Araruama recorreru a justiça para obrigar a prefeita Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, a extender o auxílio alimentação para todos os servidores efetivos do município. De acordo com o sindicato, o benefício, atualmente é pago apenas ao magistério, pessoal de apoio das escolas, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e guarda civil. O sindicato reivindica, ainda, reajuste no valor do auxílio atualmente em R$ 300. O sindicato, na ação, pede também, que o governo estipule uma data para o pagamento do benefício e extenda a abrangência do auxílio alimentação para que os servidores utilizem os cartões também fora do município de Araruama.

Cabo Frio

Cabo Frio, de 2 de setembro a 2 de outubro, vai reunir mais de 60 estabelecimentos que prometem delícias inspiradas no tema “Receitas Com Boas Lembranças”. Nesta edição o evento traz novidades: o concurso “Chef Número 1 do Sabores”, com disputas que prometem reunir chefs profissionais e amadores. Os melhores em cada categoria, avaliados por um juri formado por grandes nomes da cena gastronômica da região, levam o título. A direção do festival anunciou os preços dos pratos este ano. As entradas e petiscos custam R$ 47; os pratos principais, R$ 67; e as sobremesas, R$ 27, enquanto pizzas e sanduíches saem a R$ 42. As porções serão servidas no tamanho individual dos restaurantes.

Búzios

O advogado Carlos Magno Soares, especialista em direito eleitoral, disse, em entrevista ao programa Bom Dia Litoral, que o prefeito Alexandre Martins deve ser julgado ainda este mês pelo Tribunal Regional Eleitoral. O processo não está na pauta da sessão de terça-feira, mas de acordo com o site do Tribunal, está apto para julgamento. Na Praça Santos Dumont, não se fala em outra coisa.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro que a competente Elaine Nem, da Policlinica, é a mais nova “solteira” do pedaço. Aliás, falam também que um vereador da cidade não se cansa de elogiá-la. Será verdade?

São Pedro da Aldeia

Em entrevista na manhã desta sexta-feira (05), o advogado especialista em direito eleitoral, disse ao responder pergunta de ouvinte de São Pedro, que o pré-candidato à deputado federal Cláudio Chumbinho poderá ser candidato ao passar pela convenção de seu partido. O canhão da fofoca ferveu.

Arraial do Cabo

As inscrições para o processo seletivo para a área de educação de Arraial do Cabo começam na segunda-feira (8). Os interessados poderão se inscrever, gratuitamente, pelo link que será disponibilizado no site da Prefeitura de Arraial, no endereço eletrônico www.arraial.rj.gov.br. O concurso simplificado é destinado à criação de cadastro de reserva para diversos cargos na área de Educação, como auxiliar administrativo, auxiliar de creche, auxiliar de serviços gerais, inspetor de alunos, motoristas D, vigia, professor docente I e II, secretário escolar, entre outros. As inscrições acontecem no período de 8 a 12 de agosto. A remuneração dos cargos varia entre R$1.212 a R$1.630. O concurso é válido por 1 ano, podendo ser prorrogado pela Prefeitura por mais um ano. O edital completo também está disponível no site do município.