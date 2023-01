O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 13

Cabo Frio

O leilão do Aeroporto Internacional de Cabo Frio terá lance mínimo de R$ 11 milhões. É o que vai estabelecer o Edital que, de acordo com a prefeitura, está em fase final de elaboração. A empresa vencedora terá que investir R$ 143 milhões em melhorias e ampliações para a aviação civil, o setor turístico e a indústria do petróleo e gás com execução de obras na pista, torre de controle e na rodovia de acesso. O cronograma estabelece, já no próximo ano, investimento de R$ 43 milhões no Terminal de passageiros, de uso da aviação civil. A segunda fase está prevista para 2028 com investimentos de mais R$ 15 milhões, totalizando R$ 58 milhões de Reais nos cinco primeiros anos. O presidente da Comissão de Concessão, Telson Barros. diz que 77% das receitas geradas bcom o Aeroporto são provenientes dos voos relacionados à indústria petrolífera. A concessão vai até 2049.

Iguaba Grande

O novo presidente da Câmara de Iguaba Grande, vereador Marcilei Lessa, chegou, chegando. O moço já mandou com a obra do estacionamento dos vereadores e dizem que vem mais por aí.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, marcou para segunda feira uma coletiva para a empresa, às 15h, na prefeitura. Segundo informações, a moça vai causar com o que vai falar. Agora é só aguardar.

Arraial do Cabo

O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, se reuniu nesta quinta-feira (12) com o Secretário Estadual de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra. O motivo da visita foi o andamento da obra do Projeto Água para Todos que foi paralisado por falta de uma licença que ainda não foi liberada pelo estado. Durante o encontro, Marcelo solicitou celeridade na publicação do documento para que a Prolagos retome os trabalhos de construção da estrutura que vai levar água para todos os bairros dos distritos. Uruan garantiu ao chefe do executivo cabista que a licença será publicada o mais breve possível.

São Pedro da Aldeia

O chefe de gabinete do prefeito Fábio do Pastel, Moisés de Oliveira Batista já está em casa. Moisés estava internado no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, com suspeita de dengue hemorrágica. Força e boa recuperação.

Búzios

A prefeitura de Búzios inicia hoje o recadastramento de todos os servidores do município. A determinação vale para efetivos, contratados, comissionados e empregados públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta. O servidor tem prazo até 31 de janeiro para se recadastrar através do portal do servidor, no site da prefeitura. Todas as informações solicitadas no formulário online são de caráter obrigatório, devendo o servidor, após o preenchimento do formulário, enviar oeletronicamente os documentos solicitados. Na impossibilidade de recadastramento online, motivada por incapacidade física ou de saúde, devidamente comprovada por atestado ou laudo médico, o servidor, ou seu procurador legal, deverá encaminhar o formulário de recadastramento preenchido com os documentos exigidos para a Coordenadoria de Recursos Humanos.