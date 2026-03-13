O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 13

São Pedro da Aldeia

Margeando a Lagoa de Araruama e passando pela riqueza ambiental de cidades da Região dos Lagos, um caminho especial ganhou reconhecimento internacional nesta quinta-feira (12/03). A Trilha Translagunar Regional, que teve como marco inicial a inauguração do primeiro trecho em São Pedro da Aldeia, recebeu a chancela da UNESCO para integrar o programa global Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como “Década dos Oceanos”.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Arraial do Cabo promoverá uma ação especial pela Semana do Consumidor 2026. No dia 18 de março, será realizado um mutirão de renegociação de dívidas com a participação das concessionárias Enel e Prolagos. O atendimento acontecerá das 9h30 às 17h, na sede do Procon, localizada na Rua Ezer Teixeira de Melo, nº 5, Praia dos Anjos. A iniciativa tem como objetivo oferecer aos consumidores a oportunidade de regularizar pendências financeiras, negociar débitos em aberto e buscar condições facilitadas para quitar suas dívidas junto às concessionárias.

Búzios

O Projeto enviado pelo prefeito de Búzios Alexandre Martins à Câmara prevê a criação de cinco novos cargos de subsecretário, com salário de cerca de R$ 9 mil mensais. Segundo cálculo da prefeitura, isso representa R$ 591 mil em gastos apenas em 2026. O projeto foi chamado pelo vereador Ratael Braga de Jarra do dinheiro público. Ele acusou o prefeito de querer criar cabide de emprego. O vereador adianta que vai votar contra o que chamou de absurdo e ressalta que o governo deve ter outras prioridades Rafael diz que falta remédios no postinho e no hospital;.

Saquarema

Saquarema é o palco a partir de hoje de um dos maiores encontros de esportes e estilo de vida ao ar livre do planeta. Pelo quinto ano consecutivo no município, o Aloha Spirit Festival retorna à capital nacional do șurfe com uma programação ainda mais completa, reunindo atletas, visitantes e amantes do esporte em uma grande celebração. Reconhecido internacionalmente desde 2018 como o maior jestival de esportes aquaticos do mundo, o evento abre a temporada com a tradicional etapa Grand Slam, única do circuito com 10 dias de duração.

Cabo Frio

O vereador Jeferson Vidal deve deixar novamente a Câmara no início de abril para assumir a chefia de Gabinete do prefeito Sergio Azevedo, o Serginho. O vereador confirmou o convite e disse que pediu um tempo para pensar e que o prefeito deu prazo ate o fim de março.

Jeferson revela que, hoje, de zero a dez, a chance de dizer sim é oito. Vidal deve ser o nome escolhido também para coordenar a campanha a deputada estuadal da irmã do prefeito, Grabiela Azevero. Serginho deve anunciar a escolha dela como candidata do grupo no início de abril. O prefeito também planeja uma reforma administritva e embora rumores apontem para mudanças em diversas secretarias fontes revelam que Serginho deve mexer em apenas duas. Essas mesmas fontes desmentem a saída de Victor Spcapinni da Secretaria de Governo, apontada como certa por conta das férias do secretário em meio as chuvas que atingiram a cidade. Segundo as fontes, as férias ja estavam combinadas com o prefeito há pelo menos quatro meses.

Iguaba Grande

Iguaba Grande recebe de sexta a domingo, mais uma etapa do Circuito Lagos e Mares de Frescobol. A competição será realizada na Arena de Frescobol, na praia do Popeye e deve reunir cerca de 80 jogadores de diferentes regioes do Brasil. Um dos destaques desta edição é a forte presença de atletas do Nordeste, algo inédito para a competição. Ao todo, sete jogadores da região contirmaram partıcipação. Entre eles, Cassio e Roger recordistas nacionais da categoria Masculina A e, Simone Araújo e Roger recordistas nacionais da categoria Mista A. Além dos nordestinos, o torneio contará com competidores vindos de São Paulo, Ilha Grande e de diversas cidades do estado do Rio. No sábado, além das disputas tradicionais, o público poderá acompanhar a anımada competição que definirá o Rei e a Rainha da Praia, um dos momentos mais aguardados da programação.