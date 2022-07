O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 15

São Pedro da Aldeia

A edição de inverno do Festival Gastronômico Frutos da Lagoa, vai marcar as férias em São Pedro a partir de hoje em doze estabelecimentos que estarão oferecendo pratos a base de frutos da lagoa como o camarão e a perumbeba. O circuito gastronômico, que tem restaurantes, quiosques e hamburguerias, passa por diversos bairros: Centro, São Joao, Estação, Campo Redondo, Praia do Sol, Boqueirão, Praia da Pitória e Nova Sao Pedro. A votação para eleger o melhor prato do fesival, acontecerá em duas etapas. Um júri técnico, formado por especialistas em gastronomia vai visitar cada estabelecimento para avaliar os pratos. Ja votação popular será feita in loco pelo cliente, por meio de um QR Code.

Búzios

A prefeitura de Búzios antecipou, ontem, o pagamento de de 50% do décimo terceiro salário de todos os servidores municipais, beneficiando mais de 4 mil funcionários públicos. O prefeito Alexandre Martins disse que a antecipação da gratificação de Natal, que acontece pelo segundo ano consecutivo, valoriza o funcionalismo e aquece a economia com a injeção de mais de R$ 6 milhões no comércio local.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio rejeitou, ontem, por 7 votos a 2 requerimento do vereador Roberto de Jesus convocando a Secretaria de Meio Ambiente do município Rosalice Fernandes para prestar esclarecimentos. O requerimento, apesar de ter sido protocolado no dia 11 de junho, soou como retaliação do vereador contra a secretária. Rosalice Fernandes ignorou a audiência pública que debateu o meio ambeite na quarta-feira na Câmara. A audiência foi convocada por Jesus que preside a Comissão Especial de Análise, Atualização e Fiscalização das Leis Ambientais e não contou com a participação de nenhum representante do governo municipal.

Arraial do Cabo

Hoje, nas areias da Praia dos Anjos, a partir das 19h, temos a final da copa William Neto, mas conhecida como libertadores do Cabo. De um lado o Apollo de Tiago de Gelsa do outro a Favelinha da Praia dos Anjos do Diego Sales. Berço da Pitangueira ficará só nos fogos já que seu time foi eliminado nas semifinais.

Araruama

O suplente de vereador Buda anda cheio de expectativa em ocupar uma cadeira na Câmara. Mas, segundo os fofoqueiros de plantão, o Pastor Sérgio Murilo já disse que na “mão grande” não vai. Nos corredores da Câmara, o que se fala é que Buda já compou o terno. E agora?

Iguaba Grande

O Sombra está de olho em um evento “secreto” que vai acontecer neste final de semana em Iguaba Grande. Além da boca livre, muita gente famosa deve comparecer. Até agora só se sabe que vai ser no Bairro Iguabela e mais nada. Segunda-feira, no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral, mais informação.