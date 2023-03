O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

Cabo Frio

A visita da Ministra do Turismo, Daniela Carneiro a Cabo Frio, prevista para esta sexta-feira, foi cancelada em razão de mudanças na agenda. A equipe do Ministério do Turismo, entretanto, está na cidade para uma visita técnica, com saída do Terminal de Transatlânticos. Os técnicos do ministério e da Universidade de Santa Catarina, acompanhados do pessoal da secretaria de turismo do município e da imprensa, sairão de barco do Terminal até a Boca da Barra, dentro do Canal do Itajuru. A comitiva também percorrerá a pé a orla da Passagem. A visita é para a a elaboração de um projeto de infraestrutura náutica. A Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, tem dito que o papel do ministério é potencializar as riquezas de cada região, além de estruturar e promover os destinos turísticos brasileiros.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande Elifas Ramalho, do PP, teve o mandato cassado, ontem, pelo TRE por fraude a cota de gênero nas eleições. O crime eleitoral levou a cassação, esta semana, de outros três vereadores na região: Vinícius Corrêa e Vanderson Bento, de Cabo Frio e Raimundo Alberto de Souza, o Subtenente Raimundo, de Araruama. O TRE reformou a sentença da Justiça de Iguaba e além de cassar o mandato de Elifas e anular os votos de todos os candidatos a vereador do PP determinou a retotalização dos e tornou a candidata Jaqueline da Silva Hermida, a Tia Jaque inelegível pelo período de oito anos. Tia Jaque teve apenas um voto e não apresentou gastos de campanha. Ela disse que desistiu da candidatura por problemas de sa ̇de mas participou de atos de campanha do candidato adversário Jefinho de Gás, do Solidariedade. O policial Militar Fabricio Chagas Torquato, de 44 anos, deve assumir a vaga de Elifas na Câmara de Iguaba.

Búzios

O novo secretário de Turismo de Búzios, Cristiano Marques de Oliveira, conhecido por “Tutu” foi empossado ontem, na sede da Secretaria pelo prefeito Alexandre Martins, numa breve cerimônia. A pasta estava sob o comando do subsecretário Maycon Siqueira, que respondia interinamente. Cristiano disse que vai seguir o planejamento da pasta, e que entrou para somar. O novo titular cursou markenting, cursa comércio exterior, e atuou na área de hotelaria.

Arraial do Cabo

A mansão do ex-prefeito de Arraial do Cabo Henrique Melman, no Pontal do Atalaia, está a venda pelo preço de R$ 30 milhões. O imóvel, que tem vista cinematográfica do mar, está numa área de mais de 25 mil metros quadrados e tem IPTU no valor de R$ 8 mil. A casa, projetada pelo arquiteto Sérgio Bernardes, tem acesso direto a praia e além da casa principal com cinco suítes com vista para o mar, sala de estar e jantar, escritório, cozinha e suites de empregados, tem mais cinco casas anexas para hóspedes, além de ginásio e lavanderia. A mansão tem no total 15 quartos sendo oito suítes, três salas, duas cozinhas, 13 banheiros, além de garagem com dez vagas. Henrique Melman foi prefeito de Arraial do Cabo entre 2001 e 2008, candidato nas eleições de 2020, morreu em junho de 2021 aos noventa anos.

São Pedro da Aldeia

Ontem, o Burguer King, abriu uma filial em São Pedro da Aldeia e o evento foi prestigiado pelo prefeito Fábio do Pastel. De acordo com o prefeito, ele será cliente fiel do local, já que adora os lanches. Fábio aproveitou para falar também dos novos empreendimentos que estão surgindo na cidade. Incluindo uma rede de mercado do Espírito Santo. De acordo com Ralf, da Rede Bellas, o local vai gerar cerca de 40 empregos.

Araruama

Moradores de Araruama que tenham encaminhamento para realização de exames de Tomografia e Mamografia, procurem a Central de Regulação para que possam realizar seus exames. A Central de Regulação fica situada na secretaria de saúde, atrás da UPA! “Nossa equipe está aguardando vocês”, diz a prefeita Lívia de Chiquinho.