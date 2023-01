O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 20

Iguaba Grande

Iguaba Grande inaugura, nesta sexta-feira, às quatro da tarde, a Clínica Vascular Municipal. A nova unidade de saúde fica na Estrada do Sopotó, no Centro, ao lado do SICOOB. O espaço para tratamento de varizes, vai dispor de procedimentos modernos e equipamentos de alta tecnologia para atender à população. Os pacientes que dependiam de consultas e exames precisavam aguardar um longo tempo na fila pelo atendimento em outras cidades. Um dos tratamentos disponibilizados à população pela nova clínica será a “Escleroterapia com Espuma”, usado para eliminar varizes e pequenos vasos. A Secretária de Saúde, Carla Valle, disse que a nova clinica vai garantir a população um serviço de qualidade, com profissionais qualificados e totalmente gratuito.

Cabo Frio

O suplente de vereador e ex-vice-prefeito de Cabo Frio, Felipe Monteiro, é o novo vice presidente da Comsercaf. Ele prometeu, numa rede social, melhorar a limpeza da cidade e apostar na sustentabilidade e na reciclagem. Felipe Monteiro chega a autarquia depois de comandar a secretaria adjunta de Esporte e Lazer que assumiu ano passado, com ascenção de Katiuscya Brito para o Turismo, mas o cargo com a posse de Paula Pinehiro. O ex-jogador Gabriel Lima deve assumir a pasta. Felipe Monteiro avalia que foram muitos os desafios no esporte mas que as conquistas são visíveis. O ex-secretário ajunto ressalta que deixa dois mil alunos matriculados em vinte e uma escolinhas esportivas gratuitas. Ele lembra também que reabriu a academia popular do Ginásio do Itajuru, criou a primeira escolinha de futebol do Correão e implantou o Projeto Esporte na Comunidade.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, nega que já tenha conversado com Bia de Guga sobre o pleito eleitoral de 2024. Mesmo tendo negado Cláudio Chumbinho diz que será preciso a oposição se juntar para enfrentar o atual prefeito Fábio do Pastel. Pelo visto, existe algo no rolando.

Búzios

A festa vai rolar neste final de semana em Búzios. É que o empresário Alessandro Lacerda vai completar mais uma primavera neste sábado. Segundo informações, o moço não está dispensado presentes.

Araruama

A dupla Tio Rui e Pio anda triste pelos cantos do município de Araruama. Nos corredores da Câmara, o que se fala é que o ex-presidente da Câmara, Júlio César Coutinho, ainda não deu a “benção”. Que coisa!

Arraial do Cabo

A lista de pré candidatos para 2024 em Arraial do Cabo vem sendo o tema principal dos cabistas. Vários nomes aparecem e pelo em 2024 como sempre o caldeirão vai ferver. Depois do Carnaval as conversas vão intensificar com certeza. O Sombra promete acompanhar tudo de perto.