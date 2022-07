O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 22

Búzios

O paciente diagnosticado com a varíola dos macacos em Búzios recebeu alta esta semana. O homem de 40 anos, que teve os sintomas identificados após chegar de uma viagem ao exterior está reestabelecido e sem sequelas. Familiares não apresentam sintomas da doença, no entanto, continuam sendo monitorados. O diagnóstico foi feito pelo setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, ele foi encaminhado ao isolamento domiciliar e moniotrado durante o período. O caso foi o único registrado na região até o momento, mas o secretário de Saúde, Leônidas Heringer, reforça que é importante que a população mantenha a caderneta de vacinação atualizada.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia ainda não iniciou a vacinação contra COVID-19 de4 criança a partir dos três anos de idade. A segue imunizando mordores maiores de 5 anos de idade. O atendimento é feito nas unidades de saúde, para os aldeenses de 12 anos ou mais, e no São Pedro Esporte Clube, para crianças de 5 a 11 anos e para a quarta dose dos idosos de oito da manhã ao meio-dia com distribuição de senhas para evitar a perda de doses.

A segunda dose de reforço também está disponível para todos os cidadãos de 40 anos ou mais, pessoas com alto grau de imunossupressão e para os profissionais de saúde. O intervalo necessário é de quatro meses após a D3.

Araruama

Nesta segunda-feira (25), o deputado federal, Cristino Áureo, vai ser recebido pelo pré-candidato, a deputado estadual, Chiquinho da Educação e vereadores de Araruama. Dizem que os vereadores, Aridinho e Nilsinho do Som, são os mais empolgados para o evento.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo segue com os investimentos na área de saúde. Além da reestruturação das unidades de saúde do Centro da cidade, a Secretaria de Saúde também está ampliando o Pronto Socorro do Distrito de Figueira. No local, estão sendo construídas salas de raio x, odontologia e fisioterapia. Tudo isso para garantir bem-estar e qualidade de vida para todos os moradores.

Iguaba Grande

Não convidem Paulo César Rito e Marcelo Durão para a mesma festa. Segundo os fofoqueiros de plantão, os dois estão em litígio. O motivo seria a solicitação para exoneração de Thiago do RX, que “pupilo” de Rito. Como falam, por aí deu ruim.