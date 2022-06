O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio quer aumentar a arrecadação própria do município em cerca de R$ 10 milhões usando alta tecnologia e Geoprocessamento para atualizar o cadastro de imóveis do município. O projeto atualziou no Condomínio dos Pássaros 648 imóveis lançando 112 mil metros quadrados de área, o que vai garantir uma arrecadação extra de pouco mais de R$ 1 milhão em IPTU e de R$ 5 milhões com ISS. No loteamento Orla 500, em Tamoios, 397 imóveis foram atualizados e 112 mil metros quadrados de área lançada. A previsão de arrecadação é de R$ 900 mil em IPTU e de R$ 3 milhões com ISS. O trabalho prossegue em outros loteamentos e áreas do município.

Búzios

O ator Lázaro Ramos estará em B ̇zios, neste sábado, para apresentar o filme Medida Provisórias, que ele dirige e está na programação do Cinema na Praça do Búzios Cine Festival, e tem exibição marcada para às nove e meia da noite, na Praça Santos Dumont. O filme se passa num futuro imaginário, onde o governo brasileiro decreta uma medida provisória, que obriga os cidadãos negros a migrarem para a Africa na intenção de retornar a suas origens. O Búzios Cine Festival também reservou uma mostra dedicada as crianças.

Araruama

A Agência Nacional de Petróleo repassou aos municípios da Região dos Lagos pouco mais de R$ 129 e meio de reais de royalties de petróleo nesta sexta-feira (24), referentes a produção de abril. Para o município de Araruama, coube R$ 11 milhões e 940mil reais. É uma boa grana.

Arraial do Cabo

E o secretário de ação social, Wagner Lima, está sendo muito elogiado por todos na cidade. O homem que implantou o gira cabista no ano passado, contemplando quase 2000 pessoas, agora, junto com sua equipe e o prefeito MM, acabou de implantar o programa Meu transporte para os moradores dos distritos. A intenção é atender aproximadamente 6000 pessoas. Nessa 1ª etapa são quase 2000 pessoas. Ninguém segura o homem da ação social.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia foi o que recebeu a menor parcela de royalties de petróleo nesta sexta-feira (24). O valor foi de apenas, R$ 4 milhões e 600mil reais. Como falam por aí, uma espécie de “primo pobre”. São Pedro da Aldeia merece muito mais.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande foi contemplado com o valor de R$ 9 milhões e meio de reais de royalties do petróleo. O cofre da “princesinha” vai muito bem obrigado. Na verdade Iguaba Grande, passa por um grande momento e vem mais obras para os municípis.