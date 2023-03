O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Arraial do Cabo

Praia, música, arte e o melhor da culinária local. Esse é o menu especial que Arraial do Cabo preparou para o Festival da Lula, que acontece durante a Semana Santa, na Orla da Praia Grande. Além de muita comida boa, a edição 2023 também terá feira de artesanato local. A programação dos shows será divulgada na próxima semana. Bandas locais e artistas reconhecidos nacionalmente vão se apresentar na Orla Flávia Alessandra, de acordo com a prefeitura.

Cabo Frio

A 32a Semana Teixeira e Sousa está acontecendo em Cabo Frio e vai se estender até o dia 28 de março, na Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio. Promovida pela Prefeitura de Cabo Frio, sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, o evento conta com vasta programação, tendo o tema: “De Teixeira e Sousa a Milton Nascimento – A Travessia Poética na Semana Literária”. A semana foi Teixeira e Sousa foi criada por meio da Lei Municipal no 1.106/91, e faz parte do calendário oficial do município desde 2012, passando a constar também no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro.

Búzios

A Búzios Sailing Week acontecerá entre os dias 5 e 9 de abril. O evento é uma realização da Confederação Nacional de Vela e conta com o apoio da prefeitura e do Iate Clube de Búzios. As águas buzianas receberão as regatas das classes VP RS, BRA, RGS e Bico de Proa. Ao todo, a vela brasileira possui 19 medalhas, sendo 8 de ouro, fazendo dessa modalidade a que mais rendeu medalhas olímpicas ao país.

Araruama

O vereador Eloi Ramalho vai ser o vice líder de governo da prefeita, Lívia de Chiquinho, na Câmara. Quem ocupava o cargo era a vereadora Roberta Nobre Barreto, que foi chamada de “laboriosa vereadora ” em ofício enviado pelo gabinete da prefeita. O documento deve ser lido na próxima semana, mas o vereador já teria abraçado a ideia.

Iguaba Grande

A segunda fase das obras de macrodrenagem dos rios de Iguaba está acontecendo no Iguabela. No local, está sendo feita a cabeceira de ponte. Devido à obra, parte da Avenida Iguabela está fechada e o trânsito está sendo desviado pela rua Lídia Raposo Lopes. “Essa obra com certeza irá dar fim às enchentes, principalmente nas fortes chuvas, aliviando os bairros Centro, Estação. É uma pouca espera por uma obra tão aguardada e que vai trazer inúmeros benefícios”, declarou o prefeito Vantoil Martins.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua trabalhando em prol da implantação de um núcleo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) no município. Nesta semana, os secretários de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, e de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, se reuniram com diretores do IFRJ para o alinhamento de ações. Representando o instituto, estiveram presentes o diretor de Articulação Institucional, prof. Aldembar Sarmento, o diretor executivo, prof. Luiz Fernando, e o diretor geral do Campus Arraial do Cabo, prof. David Barreto.