O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 26￼

Araruama

Uma criança de dois anos testou positivo para a varíola dos macacos, em Araruama. Esse é o segundo caso da doença na Região dos Lagos. A secretaria divulgou a informação na tarde de ontem. A suspeita é que o menor tenha contraído a doença quando visitou os avós, que também testaram positivo, em São Gonçalo. A secretaria de saúde informou que as crianças e os pais foram isolados em casa onde estão recebendo acompanhamento dos profissionais da saúde coletiva.

São Pedro da Aldeia

A Parada do Orgulho Gay de São Pedro da Aldeia, marcada para 18 de setembro, além de celebrar a diversidade, vai recomendar o voto em candidatos comprometidos com a causa LGTQI+. Com o tema “Vote Com Orgulho”, a parada, promovida pela ONG Aldeia Diversidade, volta a acontecer no Centro de Eventos, ao lado do FAETEC, no bairro Nova São Pedro, depois de dois anos suspensa devido a pandemia de COVID. A madrinha do evento, Aliccia Brocchi e o DJ Melkan comandam uma série de atrações entre DJ’s e Drag Queens que prometem animar a festa. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação de 1kg de alimento não-perecível que será destinada a entidades do município

Búzios

O vereador Gugu de Nair, que andou “estranhando” o secretário de Esportes, seu xará, Gugu Braga, já anda de bandeira branca. Segundo informações, no momento é só beijos e alegria, com fotos (abaixo) e muita paz. Melhor assim.

Gugu de Nair, Gugu Braga, Dom de Búzios e assessores

Cabo Frio

A direção do SEPE Lagos chamou os vereadores da Câmara de Cabo Frio de cumplices do prefeito José Bonifácio, no que classificaram como “destruição do Plano de Cargos dos Servidores”. O SEPE Lagos anunciou que estuda ações na justiça para derrubar o novo PCCR, classificado de retrocesso. O sindicato queria o arquivamento do projeto e chegou a defender a supressão do artigo que extinguiu o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. O artigo, de acordo com o sindicato, vai impedir a participação dos trabalhadores em futuras revisões do PCCR. O sindicato diz que “as emendas dos vereadores não conseguiram maquiar os ataques aos diretos dos servidores”.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, invadiu o comício do candidato Dr. Serginho e do candidato ao governo do Estado, Cláudio Castro, na noite desta quinta-feira (26). Segundo informações, o moço levou um ônibus cheio e o Bloco da Prainha, que agitou por completo o evento. Os organizadores disseram que aproximadamente 10 mil pessoas estiveram na Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio.

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande, que o vereador Júnior Bombeiro ficou muito triste com seus coleguinhas, Luciano Silva e Tikinho, que não o convidaram para a festa do peão de Barretos. Segundo os fofoqueiros de Iguaba, a dupla foi representar Iguaba Grande montando. Para alegrar o Bombeiro, Elifas Ramalho o convidou para ir à São Vicente, em Araruama, comer uma costela. Então tá…