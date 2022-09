O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 06

São Pedro da Aldeia

A tradicional Cavalgada da Independência vai marcar o feriado do bicentenário da independência, em São Pedro, depois de dois anos suspensa devido a pandemia de COVID. A concentração será às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo, a partir das dez da manhã, desta quarta-feira. Os participantes seguirão em direção ao Polo Rural, no bairro Cruz, onde a festa continua com shows musicais, espaço infantil e praça de alimentação.

A entrada é gratuita. O dia será de muita música com forró e moda de viola. Os destaques da programação são os shows de Demetrius, às três da tarde; Bruna Reis, às cinco, e do cantor Glauco Zulo, que sobe ao palco a partir das sete da noite encerrando o evento.

Cabo Frio

Cabo Frio está mobilizando voluntários para limpar quatro praias da cidade, além da prainha do Dormitório das Garças no próximo dia 17, Dia Mundial de Limpeza que acontece em todo o planeta e mobiliza mais de 60 milhıes de voluntários. O objetivo é conscientizar a população sobre o descarte irregular de resíduos no meio ambiente. Em Cabo Frio, a ação de limpeza acontece, de dez ao meio dia, nas praias do Forte, Pero, Pontal, em Tamoios, e Dormitório das Garças. A coordenadora local da Bandeira Azul no município, Paloma Arias,diz que o Dia Mundial da Limpeza é mais que mutirão é uma rede de pessoas que acreditam que juntos podem limpar o mundo do lixo.

Araruama

A Justiça Eleitoral de Araruama reliza hoje a audiência de retotalização dos votos que deve apontar o nome de José Rodolfo de Oliveira, o Buda, para assumir a cadeira do pastor Sérgio Murilo, na Câmara. O pastor foi cassado por fraude, a chamada cota de gênero e todos os votos dele e dos suplentes do partido Republicanos, nas eleições municipais, foram anulados. O juiz Rodrigo Leal Manhães vai presidir a audiência no cartório eleitoral, no centro da cidade. O advogado Paulo Mazzei informou que após a retotalização, Buda deve receber o diploma na quinta-feira. Não haverá solenidade. De acordo com ele, na própria quinta- feira, o vereador poderá ser empossado na Câmara.

Búzios

O candidato derrotado a prefeitura de Búzios Leandro Alex de Souza da Silva, o Leandro do Bope e a vice dele, Débora Pereira de Oliveira da Costa, a Débora de Gladys, estão inelegíveis por oito anos. Eles e Patrick Rabello Sant Anna Raibolt foram condenados por abuso de poder econômico e uso indevido de meio de Comunicação Social, pelo juiz eleitoral de Búzios Danilo Marques. A decisão ainda cabe recurso.

Arraial do Cabo

Está marcado para a próxima sexta-feira (09) um comício dos candidatos Dr. Serginho, estadual e Katerça, federal, na Prainha. Segundo informações, o prefeito Marcelo Magno assumiu a produção do evento. Até o momento, não está confirmada a presença do candidato Cláudio Castro. Como tudo em Arraial do Cabo é motivo para um grande Carnaval, esse evento não vai ser diferente.

Iguaba Grande

Não é só o vereador Marcelo Durão que está soltando fogos em Iguaba Grande. Alan Rodrigues também está rindo a toa. O motivo é a nomeação da senhora Geisiane Mendes, que é esposa de Alan Rodrigues, para dirigir o Projeto Florescer, no município iguabense. Alan é mais um vereador que está podendo.