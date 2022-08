O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Búzios

Búzios vai ser palco da nona edição do Búzios Biker Fest 2022. O encontro internacional de motociclismo será realizado na Sociedade Esportiva de B ̇zios, no centro da cidade, pelo Búzios Moto Clube. A programação do encontro inclui show de wheeling, globo da morte, além de expositores, praça de alimentação e 17 shows de bandas de rock. O BUZIOS MOTO CLUBE nasceu em 2099 do Naufrago Moto Clube, criado em 2007. A saÌda de alguns integrantes e a busca com uma identidade maior com a cidade levou a mudança de nome.

São Pedro da Aldeia

Os novos Ônibus alugados pela pefeitura de São Pedro da Aldeia já estão circulando e o governo anunciou que adequou os horários para atender estudantes e trabalhadores, com isso algumas linhas entram em operação mais cedo. A passagem custa R$ 2 Reais e 50 centavos. O pagamento da tarifa deve ser em dinheiro ou com os cartıes aceitos normalmente. Estudantes do Estado e idosos tem direito a gratuidade.

Cabo Frio

A candidatura do verador de Cabo Frio, Roberto de Jesus, não foi homologada pelo MDB. A ata da convenção do partido, dispobibilizada no site do TSE, não consta o nome dele na relação de candidatos a deputado Estadual. A nominata do partido é composta por vinte e duas candidatas e 49 candidatos. Ontem, em live numa rede social, ao lado da mulher e de assessores, o vereador se disse vítima de uma covardia e de pessoas que, de acordo com ele, querem disputar a eleição sozinhas e ganhar no W.O. O ex-prefeito Marquinho Mendes, prsidente do diretório municipal, anunciou que está deixando o partido. Marquinho se disse traído pelo presidnete Regional da legenda Leonardo Picciani que tinha garantido a vaga ao vereador Roberto Jesus para disputar a eleição.

Araruama

O juiz de Araruama, Rodrigo Leal Manhães de Sá, marcou para amanhã, as seis da tarde, a audiência de retotalização dos votos que vai apontar o nome do vereador que assume a cadeira do pastor Sérgio Murilo da Costa. Ele teve o mandato cassado devido a fraude na cota de gênero com o uso de candidatas laranjas nas eleições municipais. A decisão também atingiu Jean Carlos Drumond Vianna, Rafael da Silva e Gilmar da Conceição todos do REPUBLICANOS que tiveram os votos anulados.

Jose Rodolfo Oliveira,o Buda, deve assumir a cadeira e retornar a Câmara. Ele foi verador de 2017 a 2020. Na ocasião foi eleito com 881 votos. Buda tem 43 anos e obteve nas últimas eleições municipais 1.298 votos.

Arraial do Cabo

Os fofoqueiros de Arraial do Cabo andam dizendo que o ex-prefeito Wanderson Cardoso, o Andinho, tem andado muito calado pela cidade. O que isso significa politicamente em Arraial do Cabo? O Sombra está investigando o motivo do silêncio de Andinho.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Elifas Ramalho festejou vitória no processo de investigação judicial eleitoral, assunto candidatura fictícia. Dizem que o churrasco vai rolar em Iguaba, com muita cerveja.

Elifas Ramalho, Marcelo Silva e Marcelo Durão