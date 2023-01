O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 10

Araruama

Rui Vicente, homem que já teve uma caneta forte na Câmara, anda nervoso. Dizem que ele esteve no RH para saber se já estava nomeado, mas até agora não. Em contrapartida, o senhor Pio já tá no gabinete. Bateu preocupação.

Cabo Frio

O presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio, Carlos Cunha, alertou que falhas no Edital do leião do Aeroporto Internacional de Cabo Frio podem prejudicar a arrecadação e o turismo da cidade nas próximas três décadas. Segundo o empresário, o Edital que está sendo elaborado pela prefeitura com consultoria do maior interessado no leilão, tem foco principal nas atividades offshore em detrimento dos voos comerciais, colocando em risco o futuro do turismo da região. O leilão que vai definir a empresa que comandará o Aeroporto pelos próximos 26 anos está previsto para os próximos meses. Carlos avalia que falta expertise da empresa que administra o aeroporto, atualmente, não só para atrair voos regulares para destinos turísticos como Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Buenos Aires, com tarifas competitivas que garatam a manutenção dos voos regulares na cidade durante todo o ano e não apenaas na temporada de verão.

São Pedro da Aldeia

A Praça Agenor Santos, no Centro de São Pedro da Aldeia, vai ser palco da primeira edição do ano da Feira Cultural Itinerante. O evento, promovido pela Secretaria de Cultura, acontece no sábado, das duas da tarde às dez da noite. O secretário de Cultura, Thiago Marques, lembrou que ano passado foram três edições de sucesso nos bairros São João, Porto da Aldeia e Botafogo. Ele frisou que o objetivo este ano é continuar levando lazer, arte e cultura para as praças da cidade A Feira Cultural Itinerante reúne dezenas de peças produzidas por artesãos da cidade, que também estarão à venda no local e show com artistas aledeenses. A cantora Livia Nóbrega, abre a programação musical no sábado, seguida pelo cntor Junior Linhares. A banda de pop/rock Ramona Rox, encerra o evento.

Búzios

O juiz Marcelo Rubioli, da primeira Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, encaminhou ao Ministério Público o pedido de flexibilização das medidas cautelares protocolados pelo defesa do vereador de Búzios Lorran Gomes da Silveira. O MP vai opinar pelo retorno ou não do vereador para a Câmara e pela revogação das medidas cautelares impostas ao vereador que está afastado do cargo desde 2021 por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Lorran também está proibido por determinação da justiça de frequentar prédios públicos e de manter contato com réu ou testemunhas de acusação. Uma nova audiência de instrução e julgamento está marcada para o próximo dia 21. O vereador é acusado de comandar uma organização criminosa que vendia e falsificava alvarás no município.

Arraial do Cabo

Mais de 30mil pessoas visitaram as Casas do Noel, fixadas na Praça do Cova e na Praça de Monte Alto em 2022? Elas complementaram uma decoração linda, produzida para o “Arraial Brilho de Natal”, e fizeram a alegria de famílias inteiras que se divertiram produzindo fotos com o bom velhinho. Esperamos que 2023 seja um ano incrível para todos e aguardamos vocês de novo no próximo natal!

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Balliester Wernec aparece na casa legislativa desde do dia 22 de dezembro. Os colegas de Balliester já estão preocupados e querem saber de seu paradeiro. Enquanto isso, o novo presidente faz obras e promete pavimentação para o estacionamento dos vereadores.