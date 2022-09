O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 13

Araruama

O vereador José Rodolfo Silva de Siqueira de Oliveira, o Buda, já tem data para assumir a cadeira na Câmara de Araurama, no lugar do pastor Sérgio Murilo Lourenço da Costa, cassado pela justiça por fraude a cota de gênero. O juiz eleitoral de Araruama, Rodrigo Leal Manhães de Sá, marcou para o próximo dia 21, às duas da tarde, no Cartório Eleitoral de Araruama, no centro da cidade, a diplomação do novo vereador. O advogado de Buda, Paulo Mazzei, informou que Buda assume no mesmo dia e já participa da sessão de quinta- feira, dia 22. Buda, que foi vereador no período de 2017 a 2020, retorna ao Legislativo de Arruama com 1.252 votos, sendo o décimo mais votado da Câmara.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, usou uma rede social para falar sobre a decisão do TRE que indeferiu sua candidatura e que cabe recurso. Chumbinho garantiu que o projeto segue avançando e que a candidatura está mantida. O ex-prefeito ressaltou que tudo isso só serviu para ter certeza que está no caminho da vitória.

Cabo Frio

A candidata a deputada federal Carolina Corrêa, filha do ex-prefeito Alair Corrêa, usou usa rede social para tranquilizar os eleitores sobre o que chamou de preliminar indeferimento do registro de candidatura dela pelo TRE. Carolina admitiu que a verba do Fundo da Criança foi erradamente utilizada para pagamento da folha de pessoal quando era secretária da Criança, mas ressaltou que não houve dolo, proveito próprio ou de terceiros. Ela informou, ainda que já recorreu e a questão será resolvida rapidamente. De acordo com o desembargador Luiz Paulo da Silva Filho, a condenação de Carolina transitou em julgado em 2020 ela está inelegível pelo período de oito anos, ou seja, impedida de concorrer a qualquer cargo eletivo até 2.028.

Arraial do Cabo

O comício da última sexta-feira, em Arraial do Cabo, com Dr. Serginho, deputado estadual e Felício Latercça marcou pela disputa para carregar o prefeito Marcelo Magno. Além dos vereadores, o “manicuro”, André Barreto, era só cotoveladas, para o moço subir para o palanque. Se tiver outro comício vai ser uma loucura, porque já tem um grupo inscrito para carregar o alcaide e os deputados. Que coisa!

Búzios

O caldeirão tá fervendo em Búzios na política. Nem bem chegou a última instância o processo em face do prefeito, Alexandre Martins, mais de dez pré-candidatos já apareceram querendo a cadeira de prefeito. Na Rua das Pedras, não se fala em outra coisa.

Iguaba Grande

Quem anda sumido em Iguaba Grande, segundo os fofoqueiros de plantão, é o vereador Júnior Bombeiro. Dizem que ele está dando um tempo. O que isso significa?