O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 14

Cabo Frio

A menos de uma semana do fim do verão, o presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio, o empresário Carlos Cunha, classificou a temporada 2022/2023 de positiva e avaliou que o momento é de franco crescimento com a retomada do turismo mundial. Cunha explicou que o momento é especial, existe uma demanda reprimida, as pessoas desejam viajar e frisou que as dificuldades que o setor enfrenta são por conta da infraestutura, segundo ele, precária na cidade. O empresário aponta as belezas naturais de Cabo Frio como ponto alto do verão e chama a atenção para os pontos negativos da temporada: o estado lastimável de alguns pontos turísticos e vias publicas, além da desordem generalizada nas praias do município. O setor vive agora a espectativa dos feriados prolongados, especialmente da Semana Santa, que se detaca como o de maior movimento.

Búzios

O advogado, ativista e integrante da Comissão da OAB de Búzios, que Estuda o Uso Medicinal da Maconha, Hamber Carvalho, voltou a usar uma rede social para criticar duramente o programa de atendimento de crianças e jovens com autismo em Búzios que dependem do canabidiol. As críticas aconteceram depois que a assessoria de comunicação do governo divulgou material da participação do município na conferência de saúde em Niterói, onde detacou que a utilização do canabidiol na cidade tem apresentado excelentes resultados no tratamento de diversas doenças. Hamber classificou o release de propaganda enganosa, deboche, escarnio com o SUS e falta de respeito com as crianças. Segundo ele, o Canabidiol não está disponível na rede pública e lembrou que muitas famílias levam 7 meses para marcar uma consulta. Hamber considerou a matéria auto promoção barata e disse que o programa já virou chacota.

São Pedro da Aldeia

O governador Claudio Castro, o vice Thiago Pampolha e e o secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho, entregaram hoje em São Pedro da Aldeia, 15 ambulâncias para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na Baixada Litorânea. A cerimônia aconteceu na Praça Hermógenes Freire da Costa. Búzios, Iguaba Grande e Arraial do Cabo receberam uma ambulância cada. São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim receberam duas; Araruama e Cabo Frio três ambulâncias.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, juntamente com seu secretário de saúde, Jorge Diniz, receberam das mãos do governador, Cláudio Castro, na manhã desta terça-feira (14) a chave de uma ambulância para o município cabista. Magno agradeceu ao governador em nome do povo do cabista. Aliás, o prefeito de Arraial do Cabo, está muito bem com o governador.

Araruama

O município de Araruama está com tudo. Recebeu do governador do Estado três ambulâncias, o mesmo número da Capital da Região dos Lagos, município de Cabo. A prefeita, Lívia de Chiquinho, vibrou.

Iguaba Grande

Três ruas da cidade estão passando por obras em convênio com a secretaria de Infraestrutura e Cidades. A rua da Harmonia, no bairro Canellas City, e Alcino Primo de Medeiros, no São Miguel, estão passando pelo processo de colocação de meio-fio para receber a massa asfáltica. Já a rua do Livramento, no Canellas City, está sendo drenada. São aproximadamente 2.730 metros de obras.