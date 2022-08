O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 16

Araruama

A Chefe de Gabinete da prefeita Livia de Chiquinho, Fernanda Pinto, está festejando mais uma primavera. A moça esbanja competência. O Sombra descobriu que o maridão, Fernando Pinto, vai bancar festa. Tá podendo!

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, através da secretaria de saúde, adquiriu cerca de 30 bebedouros para atender a saúde cabista. O prefeito Marcelo Magno fez questão de receber um por um. A população merece.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, aposta em um pedido de vistas que interrompa o julgamento dele, do vice Miguel Pereira e do vereador Victor dos Santos na sessão desta quarta-feira, no plenário do TRE. Os políticos buzianos serão julgados por três desembargadores, dois juízes e uma jurista. A corte é composta por Elton Martinez Carvalho Leme, Luiz Paulo da Silva Araujo Filho, Afonso Henrique Barbosa, Alessandra de Araujo Bilac e Katia Valverde Junqueira. Caso um deles peça vistas, o julgamento é interrompido sem data para ser retomado. Alexandre, Miguel e Victor são acusados de abuso de poder econômico, compra de votos e tiveram o mandato cassado em decisão da justiça de Búzios.

Cabo Frio

O vereador cabofriense Roberto de Jesus conseguiu a vaga para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado nas eleições de 2022 e é candidato a deputado estadual. Ele confirmou que garantiu a homologação pelo MDB, em live ontem a noite, e classificou a decisão do TRE como uma vitória. Jesus disse que o tribunal reconheceu o direito dele de ser candidato, que estava presente na convenção do partido e teve o nome homologado. O caso provocou uma crise no MDB e o ex-prefeito Marquinho Mendes chegou a anunciar que estava deixando o partido. Ele não se pronunciou ainda, após a homologação do nome do vereador, nem sobre rumores de que estaria a caminho do PSD de Eduardo Paes e Aquiles Barreto.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins e o secretário de Segurança e Ordem Pública, Fabio Costa, entregaram para a Guarda Civil de Iguaba 75 novos coletes à prova de balas. A distribuição foi feita aos agentes na sede da corporação. O equipamento será utilizado durante os turnos, para trazer mais segurança aos servidores. Novas viaturas e armas não letais também serão adquiridas pela secretaria para os agentes.

São Pedro da Aldeia

A Copa São Pedro de Beach Soccer vai agitar a Praia do Centro, a partir do dia 2 de setembro. O torneio, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer aldeense, vale o acesso a principal competição esportiva da cidade, o Fet Verão 2023. A competição será disputada nas categorias adulto, master e sub11, sub13 e sub21. Os atletas da categoria adulto que participaram do Fest Verão não poderão disputar a Copa. A edição é válida pela segunda divisão da modalidade. Três times garentem vaga na edição do Fest Verão 2023: os dois que chegarem à final e o vencedor da disputa do terceiro lugar. Apenas o adulto conta com acesso. O veterano e sub-21 terão o formato de fase de grupos e eliminatórias em jogos mata-mata.