O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 17

Araruama

A prefeita de Araruama, Livia Belo, a Lívia de Chiquinho, anunciou ontem, durante coletiva de imprensa, a desapropriação do estádio Guanabara e a implantação do projeto “Craque na Escola, Bom de Bola”que vai aliar Educação e Esporte. O projeto vai beneficiar alunos e alunas das 48 escolas da rede municipal de ensino sob a coordenação técnica, do ex-jogador Luizinho Quintanilha (bicampeão no Botafogo e tri-campeão no Vasco). O Estádio Guanabara será reformado e rebatizado de Rei Pelé e terá uma estátua de três metros do rei do futebol e uma galeria com a trajetória do jogador. Lívia explicou que os professores de Educação Física da rede municipal farão a triagem dos alunos com aptidão e bom rendimento em sala de aula. Eles devem manter a nota média de seis para participar do projeto esportivo.

São Pedro da Aldeia

EXCLUSIVO. Cláudia Tinoco vai assumir a secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia. O jornalismo da Litoral apurou que o prefeito Fábio do Pastel espera apenas a publicação da cessão de Claudia, que é servidora de Cabo Frio, para fazer o anúncio. O prefeito Aldeense deve anunciar também o nome do promoter da boate Privilége, de Búzios, Rodolfo Jotha, para a diretoria de eventos. Na Segurança e Ordem Pública, Fábio do Pastel, segundo fontes do governo, deve optar pelo atual Secretário adjunto Diego Alves do Amaral. No PROCON será Doutor Dudu, filho do Pastor Ozéias, do Porto da Aldeia, é o nome dado como certo para assumir o órgão de defesa do consumidor. Andreia Tino, José Maria Cádimo e Márcio Lisboa foram exonerados pelo prefeito aldeense na semana passada.

Iguaba Grande

O contribuinte de Iguaba Grande que pagar a cota única do Imposto Predial Territorial e Urbano – IPTU – até o dia 7 de março terá desconto de desconto de 10% . O boleto já pode ser retirado de forma on-line, no site da prefeitura ou diretamente nos guichês de atendimento disponibilizados na sede da secretaria de Fazenda. Quem optar pelo parcelamento poderá efetuar o pagamento em até 10 vezes sem juros. O secretário de Fazenda, Jorgino Fabiano Pereira informou que, este ano, os contribuintes do município também tem a disposição diversos pontos de atendimento espalhados pela cidade para a retirada do Carnê, entre eles, as UBS da Vila Nova, Centro, Capivara e Iguaba Pequena além da Academia Popular. O objetivo, de acordo com o secretário, é descentralizar o atendimento e evitar filas.

Cabo Frio

O Hospital da Mulher de Cabo Frio lançou uma campanha para arrecadar enxoval de bebê em bom estado de uso. A diretora da unidade, a pediatra Rosalice Almeida, revela que muitas mulheres chegam a unidade para dar a luz sem uma peça de roupa. Rosalice explica que a equipe do Hospital da Mulher ajuda às famílias mais carentes com kits de enxoval para bebês mas ela ressalta, que com a ajuda da população poderia beneficiar ainda mais pessoas, garantindo conforto aos bebês e dignidade às famílias. As doações podem ser feitas na recepção do Hospital, no Braga. Mantas, lençóis, fraldas de algodão e descartável, toalhas, roupas, cueiros, toucas, luvas e meias, além de produtos de higiene pessoal, banheiras e pomadas para assadura, são alguns itens que podem ser doados.

Búzios

A prefeitura de Búzios reúne, nesta quarta-feira, o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. A reunião, marcada para o auditório da nova sede da Secretaria de Turismo, às deze e meia da manhã, vai discutir a proposta de reordenamento das praias da Azeda e Azedinha. Na pauta estão a destinação do lixo, acessibilidade, recuperação de áreas degradas, problemas de aparelhos de som e o excesso de visitantes. As praias estão na fase piloto do programa Bandeira Azul. O Secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, diz que o objetivo é resgatar a principal praia do Centro de Búzios. Ele ressalta que a Azeda é um patrimônio ambiental importante para a cidade e estratégica em termos urbanísticos, por estar localizada ao lado da Orla Bardot, principal corredor turístico do município.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo realiza, até a próxima quinta-feira (19), no espaço do antigo cinema, uma capacitação voltada para os servidores públicos sobre a Lei 14.133, que trata sobre as novas regras de licitação. O curso de 3 dias, ministrado pelo Professor Ricardo Ribas da Costa Berloffa, aborda temas como legalidade, moralidade, eficiência, probidade administrativa, planejamento, competitividade, segurança jurídica, transparência, além de outras pautas pertinentes a uma gestão pública eficiente e de qualidade.