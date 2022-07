O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 19

Cabo Frio

Elymar Santos é a grande atração da festa da Padroeira de Cabo Frio, Nossa Senhora da Assunção, que acontece de 6 ao dia 15 de agosto na Praça Porto Rocha, no Centro, depois de dois anos suspensa por conta da pandemia. As comemorações da padoreira, além do show de Elymar, programado para o dia 13 de agosto, sábado, vai reunir atividades religiosas, como a tradicional procissão com a imagem da padroeira pelas ruas do centro e esportivas como a corrida da Padroeira. A Feira Cultural, realizada quinzenalmente na Praia do Forte, também será uma das atrações da festa, com a participação de cerca de 90 expositores, entre artesãos, produtores rurais, artistas plásticos e artistas de rua.

Búzios

A prefeitura de Búzios promove, sexta e sábado mais um Arraiá Solidário no estacionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social em frente à praça Santos Dumont para arrecadação de agasalhos e cobertores. O evento conta com shows musicais com artistas da região, quadrilha, brincadeiras, barracas com comidas típicas e muita animação. A entrada é gratuita. No local haverá a coleta das doações.

São Pedro da Aldeia

O pré- candidato a deputado federal, Cláudio Chumbinho, reuniu várias lideranças políticas na noite desta segunda-feira (18), para falar de seus feitos no município. Durante o encontro, Chumbinho, ao fazer seu discurso, chorou de emoção. O ex-prefeito, Renatinho Vianna, levou um grupo de Arraial do Cabo para prestigiar Chumbinho. Na próxima semana, será a vez das mulheres.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que o suplente de vereador Buda vem treinando forte em sua academia para voltar com com tudo. Claro que é humor da galera da casa legislativa, mas que Buda tá cheio de expectativa, tá sim. Segundo informações, ele está no aguardo de uma decisão e nada mais.

Arraial do Cabo

A galera da Pitangueira, em Arraial do Cabo, está em êxtase. O motivo seria o almoço que o prefeito Marcelo Magno vai oferecer ao deputado estadual Dr. Serginho, no sábado, em Cobo Frio. Ele pediu o sítio da família emprestado. Porque tem gente dizendo que Beço recebeu uma ligação do homem dizendo que vai chegar uma van leva o grupo. Só que o ex-prefeito, Andinho, também vai e disputa o primeiro banco, que Beço disse que não vai abrir mão. E agora?

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins, de Iguaba Grande, fez visita hoje, pela manhã, às obras da sede da Colônia dos Pescadores e caminhou com o diretor presidente da Prolagos, Pedro Freitas, que anunciou o onicio das obras do cinturão da Lagoa de Araruama. Os vereadores Luciano Silva e Alan Rodrigues e o chefe de gabinete, Fabinho Costa, também participaram do evento.