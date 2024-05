O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21

Búzios

O presidente da Câmara de Búzios, vereador Rafael Aguiar, anunciou, ontem, a convocação de 17 candidatos aprovados do concurso público de 2012 da Câmara. Eles foram convocados a tomar posse nesta quarta-feira, depois de doze anos de espera. O vereador disse que ao convocar os aprovados, reafirma o compromisso com a eficiência e o respeito ao serviço público. Ele ressalta que valorizar os servidores é valorizar a cidade e seus cidadãos. Segundo Rafael todos os aprovados já foram notificados por e-mail. O concurso foi para cargos de nível superior, médio/ técnico e fundamental. Os cargos de nível superior foi para contador, procurador, técnico legislativo e jornalista. As de nível médio/ técnico para agente legislativo, técnico de contabilidade, em informática e motorista. Os de nível fundamental para operador de multimídia e serviços gerais.

Arraial do Cabo

Hoje (21), o cabista Gabriel Barreto vai estrear como o determinado comandante Isar no primeiro episódio da 11ª temporada de Reis, na Rede Record, às 21h. Ele fará parte desta temporada e da próxima. Na trama, além de lidar com os problemas burocráticos e cotidianos do Reino de Judá, desafios surgirão para testar a capacidade do jovem comandante a serviço do Rei Asa, no dividido Reino de Judá. Gabriel tem de 35 anos, nasceu em Arraial do Cabo, é neto de Dona Dulce e Lobo da banca. Sua carreira teve início no mundo da moda internacional, com passagens por Milão e Hamburgo. Após esse período, Gabriel retornou ao Brasil e se estabeleceu em São Paulo onde fez diversas campanhas publicitárias antes de voltar a Arraial do Cabo para cursar Direito e estagiar na Defensoria Pública. Apesar do início no Direito, a paixão pela arte falou mais alto. Gabriel se mudou para o Rio de Janeiro para estudar teatro na renomada Casa de Artes de Laranjeiras (CAL). Lá, ele se formou bacharel em teatro e concluiu uma pós-graduação em história do teatro e outra em direção teatral. Simultaneamente, Gabriel iniciou sua carreira como ator, atuando no cinema e diversas peças de teatro. Sua atuação em uma dessas peças chamou a atenção do diretor Diego Alexandre, resultando em uma parceria num longa-metragem infantil de uma plataforma de streaming a ser lançado ainda este ano. Além de seu trabalho como ator e diretor, Gabriel é fundador da companhia de teatro “Teatro do Vento” e ensaia um espetáculo previsto para o segundo semestre.

Araruama

Hoje foi dia de marcação de consultas com especialistas na Policlínica do Areal e nas Clínicas de Saúde de Itatiquara, Vila Canaã e Aurora. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde a população foi atendida e todos saíram com suas consultas agendadas.

Cabo Frio

O médico Francis Melo volta a trabalhar na rede municipal, mas no Pam. Saída dele do Hospital Jardim Esperança deixou os pacientes indiguinados.

São Pedro da Aldeia

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de São Pedro da Aldeia, Aline Manhães, se reuniu com a subsecretária adjunta de Estado de Políticas Inclusivas, Bianca Pacheco. O objetivo do encontro foi apresentar o Programa Itinerante de Capacitação (PIC), desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Inclusivas, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil. A iniciativa tem como foco promover a democratização do conhecimento por meio de informações qualificadas para as Organizações da Sociedade Civil e para agentes públicos. Durante a reunião, também foi abordada a transversalidade das pautas voltadas para a pessoa com deficiência e uso de drogas.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e em parceria com o SEBRAE, realizou uma oficina com o tema “Como Administrar o Seu Pequeno Negócio”. A ação fez parte da Semana Nacional do MEI. Durante o encontro, os presentes puderam aprender técnicas e trocar experiências de como administrar os pequenos negócios na cidade. Confira no vídeo como foi o evento!

Iguaba Grande

Dando sequência às ações de conscientização do Maio Amarelo, que visa chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas sobre os acidentes resultantes dos crimes de trânsito, em uma ação integrada entre a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e o Centro de Inteligência e Monitoramento estão sendo instaladas placas informativas indicando que a via passa ser Fiscalizada via vídeo monitoramento conforme a Resolução 909/2022 do CONTRAN. Essa ação tem como objetivo identificar e responsabilizar motoristas e condutores que cometem crimes de trânsito nas ruas do Município. De acordo com o Subsecretário de Segurança e Ordem Pública, Pablo Veras, é essencial a instalação das placas com as respectivas informações para a população. “Desta forma, tanto legitimamos a utilização do videomonitoramento para a resolução de crimes de trânsito, quanto trabalhamos na coibição de tais comportamentos ilegais. De igual maneira, esclarecemos a população sobre a finalidade real do uso das imagens do Centro de Videomonitoramento. No fim de tudo, é mais uma ação que amplia a atuação da segurança no município”, concluiu o Subsecretário.