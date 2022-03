O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 22

Búzios

O Juiz Eleitoral de Búzios, Danilo Marques Borges, julgou parcialmente procedente o pedido de cassação do diploma do prefeito de Búzios, Alexandre Martins, o vice, Miguel Pereira e o vereador Victor de Almeida dos Santos. Além disso, os três políticos ficam inelegíveis durante oito anos a contar do ano de 2020. O advogado do Prefeito e do vice, Drº Pedro Canellas, afirmou não existir nada nos autos que sustente essa sentença e que entrará com recurso em instancias superiores em até três dias, prazo pedido pela justiça. Os políticos continuam em seus cargos enquanto o processo segue nos tribunais.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo inaugura nesta quarta-feira, dia 23, o mirante Oscar Corrêa Pita Filho, na Prainha. A obra do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Arraial do Cabo, tem uma extensão de mais de 200 metros e foi iniciada em 2021. O nome é uma homenagem ao pescador Casinho, que faleceu no ano passado, em Arraial do Cabo. Pescador desde os 7 anos, foi soldador na Álcalis, vereador em 1996 e Presidente da escola de samba Unidos da Prainha. A inauguração contará com a presença de autoridades locais e também do Governador do Estado, Cláudio Castro.

Araruama

O vereador Elói Ramalho, que foi convidado para participar da reunião no gabinete da prefeita, Lívia de Chiquinho, na manhã desta terça-feira (22), não foi à reunião da Câmara e tão pouco apareceu na prefeitura. O Sombra ficou na porta do gabinete e o moço “fingiu que foi, mas não foi”. Segundo informações o vereador, Amigo Valmir, saiu tristinho da reunião porque a prefeita, pediu para ele deixar os trabalhadores da empreiteira trabalhar. Walmir, representando seus eleitores andou apertando a empresa pedindo celeridade na obra.

Cabo Frio

O vereador Davi Souza (PDT) está de volta para a câmara e deve ser lançado como pré candidato a deputado federal. Em seu lugar vai assumir o atual Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana, em Tamoios, Gilberto Filgueira. Com essa mudança, Aquiles Barreto perde o apoio o ex-deputado estadual Jânio Mendes. Pelo visto deu ruim Barreto.

Iguaba Grande

O líder de governo do prefeito Vantoil Martins, Luciano Silva, festejou mais uma primavera nesta segunda-feira (21), em um Sítio, no bairro Sapeatiba Mirim. Participaram da festa o chefe de Gabinete do Vantoil Martins, Fábio Costa, o secretário de Governo, Jales Lins e os vereadores, Junior Bombeiro, Alan Rodrigues, Marcelo Durão, Tikinho e Elifas Ramalho. Teve até foto de uma possível composição de mesa diretora da Câmara e quem ficou de fora foi o vereador Elifas Ramalho, que gostou.

São Pedro da Aldeia

O tradicional Fest Verão de São Pedro da Aldeia está de volta. A 38* edição terá um mês de competição em várias modalidades, começando no dia 15 de abril e terminando em 14 de maio. Serão oito modalidades: beach soccer, futevôlei, vôlei de praia, corrida rústica, frescobol, natação, canoa havaiana e aquathlon. Outra novidade é a junção do Fest Verão com as comemorações do aniversário da cidade, que é dia 16 de maio.