O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 24

São Pedro da Aldeia

Um café da manhã na sede da secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia marcou, ontem, a apresentação pelo prefeito Fábio do Pastel da nova secretária de turismo do município, Cláudia Tinoco e do secretário adjunto da pasta, o ex-promoter da Boate Privilége de Búzios, Rodolfo Jotha. O governo também confirmou o nome de Diego Alves, secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública desde o início da atual gestão, como secretário da pasta. O servidor José Renato, comandante da Guarda Civil, é o novo secretário adjunto.Eduardo Gomes, que já atuou como procurador-geral da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, também teve o nome confirmado como novo coordenador do PROCON. O novo coordenador do órgão de defesa do consumidor é filho do pastor Ozéias do Porto.

Cabo Frio

Cabo Frio lidera o ranking da violência na região das Baixadas Litorâneas. A cidade, ano passado, registrou os maiores índices do indicador de letalidade violenta, que é a soma de crimes de homicídio, latrocínio – roubo seguido de morte – lesão corporal seguida de morte e morte em confronto com a polícia. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado. De janeiro a dezembro de 2022. Cabo Frio 91 crimes violentos. Arruama vem em segundo com o rgistro de 49. Rio das Ostras ocupa a terceira colocação no ranking da violência com 41 casos, seguido de Sâo Pedro com 28.Na quinta colocação do ranking aparece Casimiro de Abreu com 26, seguido de Saquarema com 24 e Búzios com 18. Arraial com dez e Silva Jardim com sete vem em seguida. Iguaba é a cidade menos violenta da região com seis registros.

Iguaba Grande

Iguaba Grande anunciou a retomada do programa Família Acolhedora, destinado a crianças e adolescentes, vítimas de violência que são afastados, temporariamente, de suas famílias por medida de proteção. Uma equipe vai cadastrar, capacitar e acompanhar as famílias que desejarem participar do programa. Os pré-requisitos são: morar em Iguaba há mais de dois anos; ser maior de 21 anos e ter uma diferença de idade, no mínimo, de 16 anos com a criança acolhida, além de disponibilidade para participar do processo de habilitação e das atividades do serviço. A família acolhedora não pode estar inscrita no cadastro de adoção, nem manifestar interesse por adoção da criança ou adolescente participante do serviço. O programa, atualmente, está na fase de reestruturação de serviços e em breve, será aberto o cadastro para as famílias.

Araruama

O famoso Tio Rui continua tristinho pela cidade de Araruama. Segundo os fofoqueiros de plantão, Rui não tem ido a Câmara. Quando quer saber se seu nome saiu no boletim passa mensagem para o departamento pessoal. Rui está a espera de milagre.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo divulgou, na última sexta-feira, o Edital do processo seletivo simplificado para criação de cadastro de reserva para vagas de contratação temporária na Rede Municipal de ensino de Arraial do Cabo. As inscrições começaram nesta terça (24) e vão até o dia 27 de janeiro. Os interessados devem comparecer na Escola Municipal Francisco Porto de Aguiar, no horário de 9h ao meio dia e de 13h30 às 5 da tarde.

O edital completo com todas as informações está disponível no site arraial.rj.gov.br. A Secretaria também disponibilizou o email processoseletivo.educacao@arraial.rj.gov.br para demais dúvidas.