O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 26

Cabo Frio

O Shopping Park Lagos anunciou, ontem, em nota, que suspendeu as obras de expansão do estacionamento até a realização da audiência, convocada pelo Ministério Público Federal para o dia 12 de agosto no Miguel Couto, no centro. A direção do Park Lagos informa que as obras estão suspensas desde a última sexta-feira acatando uma recomendação expedida pelo MPF mas reitera que possui todas as licenças dos Órgãos competentes para o projeto. O Ministério Público Federal convocou para a a audiência representantes da prefeitura, Câmara, INEA e Shopping Park Lagos e sociedade civil para debater a ampliação do estacionamento e os impactos ambientais da obra.

São Pedro da Aldeia

A banda Supernova é a atração desta quarta-feira do projeto Concerto Musical Gabriel Joaquim, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, a partir das sete da noite. A entrada é gratuita e limitada a lotação do espaço. O show promete agradar os fãs e admiradores da MPB. O grupo é composto por Bela Gusmão (voz), Ramon Rosas (violão) e Mario Buczynski (percussão) e foi formado especialmente para o concerto.

O repertório inclui canções que marcaram época na voz de artistas como Djavan, Tim Maia, Adoniran Barbosa e Tom Jobim, além de músicas autorais apresentadas em formato acústica. Intitulada “MPB Acústico”. Ainda sobre São Pedro, o pré-candidato a deputado federal, o ex-prefeito Cláudio Chumbinho, fez uma reunião, na segunda, com as lideranças femininas e foi um sucesso igual a masculina.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo realiza, no próximo sábado, a Terceira Copa Canto da Alta de Altinha, na quadra da Praça Martiniano Teixeira, na Praia Grande (quadra do Adolpho), a partir das 9 da manhã. Além das equipes cabistas, o campeonato misto também receberá atletas de Cabo Frio, Rio das Ostras e Rio de Janeiro. O evento é organizado pela Secretaria de Governo, por meio da Diretoria de Esporte e Lazer.

Iguaba Grande

O vereador Marcelei de Iguaba Grande, que foi a Araruama prestigiar o deputado federal Cristiano Áureo, ao ser perguntado sobre a presidência da Câmara não titubeou e disse está esperando pelo prefeito Vantoil Martins. Marcelei disse que na última eleição ele cedeu, mas que agora está na vez.

Araruama

O Mega Play ficou pequeno para receber lideranças da política na noite desta segunda-feira (25). O encontro foi organizado pelo Chiquinho da Educação e os vereadores Aridinho, Carlinhos de Deus, Diego de Ciraldo e Nelsinho do Som, para receber o deputado federal, Cristino Áureo. A emoção foi tanta que o ex-vereador Júlio Marinho queria lançar pré-candidaturas de governador e presidente. Vale lembrar que Júlio Marinho é conhecido pela sua experiência como Senador.

Búzios

Os vereadores de Búzios não atenderam ao pedido do prefeito Alexandre Martins no projeto sobre ausência de secretários do município para o exterior e agora penam com “dor de dente”. Dizem o líder do governo Uriel da Saúde disse que Martins está no “modo avião”.