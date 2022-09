O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 27

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai intensificar a fiscalização contra a pesca ilegal na Lagoa e Araruama no último mês de defeso. A exceção de camarão e crustáceos, a pesca está proibida até o dia 31 de outubro. O anúncio foi feito pelos secretarios de Meio Ambiente e Agricultura, Abastecimento e Pesca do municÌpio Vinícius Lavalle e Vagnei Lessa. Em Iguaba Grande, a ação contra a pesca ilegal é realizada pela Guarda Ambiental, em parceria com a Unidade de Policiamento Ambiental. Quem for flagrado infringindo a norma poderá sofrer penalidades como multa, detenção e até a perda de equipamentos de pesca. O chamado defeso total da Lagoa teve início no dia primerio de agosto.

Araruama

Fogo no parquinho. A confusão começou quando o vereador Magno Dheco chamou o colega Thiago Moura de “pilantra”, no plenário da Câmara. Para piorar, o vereador Amigo Valmir também contribuiu com as críticas, segundo os fofoqueiros de plantão. Outro que também ficou muito bravo foi o advogado Paulo Mazzei. Para acalmar os meninos entrou o primeiro ministro, Chiquinho da Educação, na reunião na casa do Abel, no domingo, pedindo para que Magno Dheco desse um abraço no Thiago Moura, que só aceita as desculpas na tribuna da Câmara. E agora?

Cabo Frio

O cantor Mumuzinho disse, em vídeo, que circula nas redes sociais, que a final do Canta Cabo Frio, na sexta- feira, no Correão vai ser uma festa linda. Mumuzinho é a grande atração da noite que vai coroar a melhor voz da região e o sucesso do concurso promovido pelo produtor e apresentador Flávio Santos. A noite terá ainda a apresentação de artistas locais e participação de David Brazil. Os ingrssos solidários estão sendo trocados por dois quilos de alimentos não perecíveis e os camorotes estão à venda no escritório do Cabofolia.

São Pedro da Aldeia

O blogueiro Carlos Vitor dos Santos Costa, o Macega, está proibido de se aproximar a menos de 100 metros do prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio da Silva, o Fabio do Pastel, da casa dele ou da sede da prefeitura. A decisão e da juíza do município Renata Oliveira Soares, e caso seja descumprida, o blogueiro poderá ser denunciado por crime de desobediência que tem pena prevista de 6 meses de cadeia e multa.

Macega agrediu o Fabio do Pastel, em agosto, durante a apresentação dos Ônibus do transporte público alugados pelo governo. Ele chegou a ser detido e depois de liberado admitiu a agressão em vídeo publicado numa rede social. Macega disse, na ocasião, ter problema pessoal com o prefeito e que a agressão ocorreu num momento de acesso emocional.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou nesta segunda-feira (26), por meio da Secretaria de Educação, a convocação e análise documental de profissionais que se inscreveram para o cargo de professor C, conforme processo seletivo de cadastro reserva, realizado em agosto deste ano para diversos cargos, com contratação temporária. É importante lembrar que toda a comunicação do Processo Seletivo é feita pelo Diário Oficial da cidade ou através do link https://aprocesso.com.br/arraial. A contratação será feita mediante necessidade apresentada pela Rede Municipal de Ensino.

Búzios

Búzios está a poucos dias da inauguração do Centro de Diagnóstico de Imagens (CDI), instalado no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP). O prefeito Alexandre Martins acompanhou, neste domingo (25), a chegada do tomógrafo, que permitirá que os moradores de Búzios, não precisem mais ser deslocados a outros municípios para a realização de tomografia computadorizada. A sala do CDI está na fase final de conclusão para a instalação do equipamento, e também dos aparelhos de ultrassom, raio-x e mamografia. A inauguração está prevista para a primeira semana de outubro.