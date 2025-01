O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Araruama

Daniela Soares não é mais Daniela de Livia. Ela mudou o nome nas redes sociais após o pedido de exoneração da ex-prefeita Lívia Belo e o rompimento do grupo do ex-prefeito, Chiquinho da Educação, a quem ela chamava de líder de governo. Daniela contou que vem sofrendo ataques, por conta uma reforma no gabinete que se resumiu a envelopamento de uma mesa, um armário, pintura e a compra de um sofá. Ela disse que foi surpreendida pelo pedido de exoneração da prima e frisou que é sucessora de Lívia não marionete e que vại trabalhar para ser a Daniela do Asfalto. Lívia promete para esta terça-feira um pronunciamento sobre a crise que levou ao racha do grupo político que governa Araruama desde 2.000. A nomeação ontem de mais de sessenta nomes indicados por vereadores, agravou a crise na familia.

Cabo Frio

A Juíza Sheila Draxler Pereira de Souza estipulou prazo de dez dias para desocupação da área de 2.529 metros quadrados, ao lado do terminal Rodoviário Alexis Novellino em Cabo Frio, conhecida como Praça da Rodoviária. A magistrada determinou que seja expedido mandado de desocupação e também encaminhado ofício ao Vigésimo Quinto Batalhão para que preste o apoio necessário à Secretaria de Direitos Humanos e Segurança e à Secretaria de Licenciamento no momento da desocupação. Os barraqueiros foram notificados em novembro pasteis para que deixassem o local. Os trabalhadores, alguns ocupando a praça há mais de 15 anos, ignoraram o comu-nicado, segundo eles sem justificativa. A área é alvo de um processo de reintegração de posse que tramita na Segunda Vara Civel. O contrato de arrendamento das proprietárias do imóvel com o município terminou em 2018.

Búzios

O contribuinte de Búzios tem até a próxima sexta-feira para pagar a cota única do IPTU de 2025, com desconto. As guias para pagamento podem ser obtidas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação ou no portal oficial da Prefeitura no seguinte endereço eletrônico: www.buzios.rj.gov.br. A prefeitura alerta que o pagamento fora dos prazos estabelecidos acarretará juros, multas e encargos legais, conforme determina o Código Tributário Municipal. A Prefeitura reforça a importância de manter os tributos em dia, garantindo a continuidade dos serviços públicos e os avancos que beneficiam a cidade.

São Pedro da Aldeia

Carros antigos que são verdadeiras jóias sobre rodas estarão em exposição em São Pedro da Aldeia durante a primeira edição do Encontro de Proprietários e Amantes Hengenes os de Contece nesta sexta-feira, na Praça. O evento é gratuito e acontecerá toda sexta-feira, das seis da tarde às onze da noite. Durante os encontros, os moradores e turistas poderão tirar fotos com modelos clássicos como Fusca, Rural, Ford 29, Caravan, Opala, Trike, Puma, Kombi, Brasília, Variante, Landau, Mercedês, Fiat 147 e muitos outros. Serão disponibilizadas 40 vagas para que os participantes possamo, biro sauto, deveis, que o evário ad isto-nado às famílias, desde as crianças aos idosos que amam carros antigos, seja pela história ou pelo visual dos veículos antigos.

Iguaba Grande

A secretaria de Turismo de Iguaba Grande realiza no dia primeiro de fevereiro, a terceria edição da Expo Moda Praia. O evento, que faz parte da programação do Igua-verão, acontecerá na praia de Cidade Nova com um grande destaque para o tradicional concurso de Miss e Mister. Os interessados em participar do concurso deverao ter entre 18 e 30 anos e residir em Iguaba Grande. As inscrições já estão abertas abertas e podem ser realizadas através de um formulãrio on-line no site oficial da prefeitura. A programação contara com feirinha moda praia, desfiles de lojas convidadas e desfile inclusivo, além de show com o cantor Eu Júnior. Iguaba realiza de 7 a 22 de fevereiro na Praça Edyla Pinheiro, pré-carnaval com o esquenta dos blocos e diver sas atrações como: Davi Quaresma, Bloco do Leca, Pago-de do Júnior. Sambará. Bateria do Porto da Pedra e Andrezão.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo intensificou as ações de fiscalização nas praias do município, com o objetivo de combater o comércio irregular e as construções ilegais em áreas públicas. A operação foi realizada em conjunto pelas secretarias Posturas, Ambiente e Segurança Pública, como parte da Operação Verão. Na quinta-feira (23), um quiosque construído de forma irregular em Figueira foi desmontado. O trabalho contou com o apoio do Serviço Público, que fez a retirada de entulhos. Na sexta-feira (24), a ação aconteceu na Ponta da Acaira, onde comerciantes irregulares foram notificados a encerrar imediatamente suas atividades. Em caso de descumprimento, os responsáveis poderão ter os materiais apreendidos e receber multas. Já no sábado (25), o foco foi a apreensão de churrasqueiras conhecidas como “queijinhos”, utilizadas de forma inadequada em locais proibidos para o comércio de alimentos. Ao todo, sete churrasqueiras foram apreendidas em diversas praias da cidade.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta semana ações de informação, educação e comunicação sobre arboviroses, reforçando a importância da prevenção contra doenças como dengue, zika e chikungunya. As atividades ocorreram nas ESFs Palmital e Rio da Areia durante a tarde. Pela manhã, as ações foram realizadas nas ESFs Mombaça e Saquarema. O objetivo dessas iniciativas é conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, além de orientar sobre sintomas e tratamentos.