O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Arraial do Cabo

Se despedindo da política cabista. O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, disse para o Jornal de Sábado, que está se despedindo da política de Arraial do Cabo. Segundo o próprio, a decisão foi tomada em família. Ele também diz que vai se afastar das redes sociais e que ser um operador do direito, vez que é formado em direito.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, e presidente da câmara, Rafael Aguiar, chegaram nesta segunda-feira (28) em Búzios, após uma viagem no exterior. Segundo o Sombra, os dois trouxeram muitos presentes. O presidente, Rafael Aguiar, trouxe perfumes para os vereadores e charutos para o vereador, Uriel Da Saúde. O moço tá podendo!

Cabo Frio

O secretário de Governo do município de Cabo Frio, vereador Davi Souza (PDT), vem se destacando na condução dos entendimentos com os vereadores principalmente os da bancada do governo. O moço já atraiu a vereadora Alexandra Codeço e agora trabalho levar o vereador, Adeir.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da Câmara de Iguaba Grande que o vereador Paulo Rito está “soltando” fogos na Lagoa de tanta alegria. Rito, andava triste pelos cantos da cidade, mas conseguiu emplacar a esposa, Cristine Rito, como sub-secretária de Social do município iguabense. Muitas emoções!

São Pedro da Aldeia

Notícias do canhão dão conta de que, o ex-vereador e ex-vice prefeito, Edmilson Bitencourt, foi convidado para assumir um cargo no governo de Fábio do Pastel, na secretaria de Governo. Dizem que Edmilson, já aceitou o convite.