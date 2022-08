O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 30

Búzios

O moço do terno, como vem sendo chamado Edson Leiteiro, disputou três eleições em Búzios, ficando como suplente. Faltando pouco mais de dois anos para um pleito municipal, Leiteiro, já faz planos e aproveitou para guardar seu terno novo.

São Pedro da Aldeia

Depois de Araruama e Cabo Frio, o “fantasma” da dança das cadeiras ronda a câmara aldeense. Segundo informações, quatro vereadores não estão nem dormindo de tanta preocupação. E agora?

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo conquistou um lugar entre as 15 cidades com o melhor desempenho e performance de gestão ambiental dentro do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com índices do ICMS Ecológico. Em uma lista com 92 municípios, a cidade ficou entre as 10 primeiras no índice que mede a qualidade do sistema municipal de meio ambiente e entre as 10 melhores no índice de tratamento de esgoto. Essa é a melhor marca desde 2008. Parabéns Arraial!

Araruama

O município de Araruama está de luto. Um acidente gravíssimo vitimou o irmão da vice-prefeita, Raiane Alcebiedes, na manhã de domingo (28). Ricardo Schinckoeth não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O velório foi no Memorial OAF, com muita comoção. Nossas condolências a toda família e amigos de Raiane e Ricardo.

Iguaba Grande

As mudanças no “time” do prefeito, Vantoil Martins, estão tomando conta das rodas de bate-papo em Iguaba Grande. Na manhã desta terça-feira (30), surgiu o nome de Alexandre da Civil, que foi candidato pelo PP com a ex-prefeita Grasiela Magalhães. O moço já foi comandante da Guarda, secretário e agora pode pintar como Sub de Ordem Pública. Por enquanto, foi o que o Sombra ouviu nos corredores da Câmara.

Cabo Frio

A secretária de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, Tita Calvet, está deixando o governo nesta quarta-feira (31), quatro meses depois de assumir a pasta. A saída de Tita foi confirmada pelo prefeito José Bonifácio. A secretária recebeu uma proposta de trabalho de uma empresa no Rio de Janeiro e está retornando para iniciativa privada. O prefeito lembrou que Tita é engenheira de obras e lamentou não ter como manter a profissional no governo. O prefeito anunciou que o presidente do IBASCAF, Jeferson Buitrago, vai acumular, interinamente, a Mobilidade Urbana por um mês, até depois das eleições. Jeferson era o titular da pasta quando Tita assumiu em abril deste ano.