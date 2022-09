O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos segunda-feira, dia 19

Cabo Frio

O Ministério Público do Estado encaminhou recomendação ao prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, para que a Secretária de Educação Elicea Silveira seja a responsável pela da conta dos Royalties destinados a Educação. Os recursos são geridos pela secretária de Fazenda, Daniela Mendes. A recomendação, se baseia na análise do TCE de 2018, que constatou que o município recebeu mais de R$ 1 milhão de Reais de royalties e que não foi possível verificar a aplicação das receitas. O MP recomenda ainda a recomposição do déficit apurado, devidamente atualizado e corrigido, em conta própria (Royalties Partilha-Educação) e o fim da classificação dos repasses como despesa sujeita à programação financeira.

Araruama

O suplente de vereador José Rodolfo, o Buda, vai ser diplomado na próxima quarta-feira, às 14h, no cartório eleitoral, pelo juiz Rodrigo Leal Manhães. Buda vai ocupar a cadeira que era do vereador Pastor Sérgio Murilo e segundo seu advogado, Paulo Mazei, já poderá participar da sessão de quinta-feira.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande assinou um convênio com a secretaria de Estado da Polícia Civil para aumentar o efetivo de policiais civis e viabilizar a implantação do Núcleo de Atendimento à Mulher na cidade. A prefeitura vai custear mais 60 policiais através do Regime Adicional de Serviço, que trabalharão em escala de plantão. A proposta é reforçar o trabalho de atendimento na Delegacia e aumentar a produção investigativa da unidade. A Delegada Janaína Peregrino frisou que o convênio vai viabilizar o núcleo de atendimento à mulher de Iguaba. O prefeito Vantoil Martins lembrou que o governo tem investido na segurança seja através de programas e convênios ou de investimentos em equipamentos para a guarda.

Búzios

A prefeitura de Búzios, promove no próximo sábado, a Campanha de Vacinação Antirrábica para vacinar cães e gatos em dez postos de saude do município, ente eles, Sao José, Cem Braças e José Gonçalves. A Gerente do Controle de Zoonoses, Cláudia Valéria, alerta que, os tutores devem levar seus cães e gatos com idade a partir de 4 meses de idade, desde que não tenham sido vacinados na rede particular nos últimos doze meses.

São Pedro da Aldeia

Arraial do Cabo

Em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, no próximo dia 27 de setembro, a Secretaria de Turismo promove a “Semana do Turismo”, com uma série de programações envolvendo a comunidade local e turistas. Neste ano, a Organização Mundial do Turismo tem como enfoque o “Repensar o turismo”, levando Governos, empresas e as comunidade local a pensar, em torno de uma visão partilhada, sobre uma atividade mais sustentável, inclusiva e resiliente. As atividades em Arraial do Cabo vão até o dia 2 de outubro e vai oferecer ações de entretenimento para moradores e visitantes.