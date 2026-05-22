O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagoa nesta sexta-feira, dia 22

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que a inauguração da Creche Municipal Nair Felix de Andrade Leite, no bairro Rua do Fogo, prevista para esta sexta-feira (22/05), foi transferida para a próxima quinta-feira (28/05), às 15h. A alteração na data ocorre em razão das condições climáticas registradas no município, visando garantir mais segurança e conforto para todos os participantes da cerimônia.

Búzios

A pré-candidata a deputada estadual Daniele Martins, em vídeo numa rede social disse que olhar as comunidades apenas pelo preconceito e pela violência é não enxergar a potência humana. A declaração foi uma resposta ao vereador Antonino Russo, o Toni Russo, que insinuou que ela teria feito um acordo com o crime organizado para ter acesso as favelas cariocas. Dani se disse preocupada com algumas pessoas que preferem espalhar ataques a ouvir, conversar, conhecer realidades diferentes e discutir o que realmente pode melhorar a vida das pessoas. Ela lembrou que as comunidades abrigam famílias, trabalhadores, mulheres além de jovens cheios de sonhos, que não podem ser ignorados. Dani disse que política exige coragem para entrar em todos os lugares onde existam pessoas precisando ser vistas, respeitadas e acolhidas.

Araruama

Esta semana o Teatro Municipal de Araruama foi marcado por emoção, reflexão e manifestações culturais, durante a realização do “Entre Letras e Notas”, primeiro evento da Programação da Luta Antimanicomial no município. Promovido pelo Centro de Convivência e Cultura (CECO), o espetáculo teve como tema “Para Nunca Mais” e reuniu apresentações musicais, artísticas e teatrais em defesa da vida, do cuidado e da liberdade. O evento transformou o palco em um espaço de expressão, acolhimento e valorização da arte como instrumento de cuidado em saúde mental. A coordenadora do Programa de Saúde Mental, Selma Bragança, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a luta antimanicomial e ampliar o debate sobre o cuidado todo o mês de maio com ações nas unidades e nas redes do programa.

Cabo Frio

Miguel Alencar reapareceu nas redes sociais para anunciar que vai percorrer os bairros da cidade numa espécie de “Caravana” para ouvir os problemas da população e debater soluções. Miguel não informou, entretanto, de onde e quando a “caravana” deve partir. O vice-prefeito, em vídeo, lembra que nos últimos meses esteve a frente da Secretaria da Cidade onde, afirma ter realizado grande obras, criado projetos importantes e vivido uma rotina administrativa intensa. Miguel explica que, agora, estará presente nos bairros dialogando com a população e olhando de perto os problemas em busca de soluções e convoca moradores a caminhar com ele. O vice-prefeito, no vídeo, manteve o silêncio sobre as denúncias de que foi alvo nos últimos meses e sobre a crise que provocou o rompimento com o prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho, e que resultou na exoneração dele e de dezenas de pessoas indicadas por ele para o governo.

Arraial do Cabo

Uma experiência diferente e cheia de diversão está chegando a Arraial do Cabo. Na próxima segunda-feira (25) e terça-feira (26), a Carreta do Cine Petrobras ficará estacionada atrás da Praça Victorino Carriço (Sindicato), na Rua Padre José de Anchieta, no Centro, oferecendo sessões gratuitas de filmes para a população. No estilo transformer, a carreta se expande e se transforma em uma sala de cinema climatizada, equipada com poltronas confortáveis, sistema digital de som e imagem, além de distribuição gratuita de pipoca e refrigerante para o público. A estrutura também conta com recursos de acessibilidade, incluindo espaço para cadeirantes, elevador de acesso e recursos audiovisuais, garantindo mais inclusão e conforto para todos os participantes. As sessões abertas ao público acontecerão às 18h30. Na programação, os moradores poderão assistir aos filmes Divertida Mente 2, na segunda-feira (25), e Os Smurfs, na terça-feira (26). Os ingressos devem ser retirados antecipadamente no local, no dia da sessão escolhida.

Saquarema

A população de Saquarema poderá contar, já nos próximos dias, com um sistema que permitirá acionar a empresa responsável pela iluminação pública na cidade, sempre que houver um ponto de luz inoperante. A medida será possível graças à adoção de uma tecnologia que funcionará da seguinte forma: cada poste de luz estará dotado de um QR code, que ao ser escaneado pela câmera do celular do usuário o remeterá, via WhatsApp, já informando de qual poste se trata, para a central de atendimento da Hashimoto Engenharia – empresa responsável pela iluminação pública da cidade -, para que a necessidade de reparo seja comunicada e assim possa ser agilizada. Com isso, ganham os moradores, que terão a iluminação restabelecida com maior rapidez, e a empresa, que poderá melhor planejar sua escala operacional para a realização dos reparos.