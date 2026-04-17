O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos sexta-feira, dia 17

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, esteve entre as principais lideranças presentes nesta quinta-feira, 16, na Assembleia Geral Extraordinária, realizada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos, Conderlagos, em Cabo Frio. O encontro reuniu gestores municipais de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro para discutir a possível mudança na distribuição dos royalties do petróleo e o impacto para os municípios produtores. No dia 06 de maio está previsto o julgamento em que o STF vai decidir se o dinheiro dos royalties deve continuar com as cidades que produzem o petróleo ou se deve ser dividido igualmente com todos os municípios do Brasil. A prefeita, Daniela Soares, ressaltou que os royalties são fundamentais para manter serviços essenciais para o município de Araruama. “Se essa mudança ocorrer, cidades como a nossa, que sofrem os impactos da exploração, perderão a verba que mantém nossos postos de saúde funcionando, nossas escolas abertas e a nossa economia girando. Para os nossos 140 mil habitantes, isso seria um golpe duríssimo na continuidade dos serviços públicos”, disse.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para o curso de Micropigmentador, oferecido no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral. A iniciativa faz parte das ações de qualificação profissional promovidas pelo município, com o objetivo de ampliar oportunidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho. As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 22h, e são destinadas a candidatos com idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo.

Iguaba Grande

Neste sábado (18) tem mais uma edição do nosso tradicional Baile Charme na Praça da Estação! A partir das 19h, a pista vai ferver com muito charme, música boa e aquela energia que só quem já foi conhece! E nessa edição especial prepara-se porque vai rolar banho de espuma!

Cabo Frio

O Conselho de Turismo de Cabo Frio aprovou a liberação de recursos da ordem de R$ 450 mil Reais do Fundo Municipal de Turismo para pagar a indenização dos herdeiros de Jamil dos Santos, último morador da Cabana do Pescador, na Praia do Peró. A decisão do Conselho publicada na edição de quarta-feira do Diário Oficial Eletrônico dea prefeitura destaca que o objetivo do uso da verba é viabilizar a implantação do espaço de memória, conforme ficou acertado entre a prefeitura e o Ministério Público Federal. Os herdeiros de Jamil devem, também, receber a concessão de licenças para a exploração de três quiosques na orla de Cabo Frio como parte da compensação. O projeto da prefeitura é transformar a antiga cabana em um Centro de Memória da Cultura Pesqueira. As características arquitetônicas originais serão mantidas e o imóvel passará a a sediar exposições e atividades ligadas à cultura dos pescadores.

São Pedro da Aldeia

O Fest Verão tem início nesta sexta-feira na Praia do Centro. O mais tradicional evento esportivo de São Pedro da Aldeia terá trinta dias de competições em 13 modalidades de forma gratuita e aberta ao público. A abertura está prevista para às seis da tarde. O DJ Felipe Paço anima o público. Logo após, o Ballet Municipal entra em cena com um espetáculo artístico que promete encantar o público. A programação conta, ainda, com show do grupo Pagodeando ao término das partidas, às onze da noite.

Arraial do Cabo

Tensão no mar de Arraial – Um Tubarão-Baleia se enroscou em uma rede de pesca na Praia Grande. O animal fol inicialmente identificado pelo drone de pesquisa de Fundação Municipal do Meio Ambiente – FUNTEC Ambiental, operado pelo pesquisador Marcelo Gah durante atividades rotineiras de monitoramento ambiental costeiro. A equipe acionou os pesquisadores da FUNTEC e do Instituto Chico Mendes de Conservação (ICMBio), iniciando o protocolo de acompanhamento da ocorrência. Pescadores na área colaboraram com a situação, contribuindo para que o animal conseguisse se desvencilhar da rede de forma natural, sem necessidade de intervenção. Após sair do interior do cerco de pesca, o tubarão-baleia permaneceu circulando próximo à arrebentação antes de seguir em direção ao alto-mar. Equipes do ICMBio realizaram patrulhamento na área após o dêslocamento do animal, porém não houve novo avistamento até o momento.

Búzios

A Justiça Federal determinou a desocupação e demolição imediata de estabelecimentos comerciais instalados de forma irregular na Praia Brava, em Búzios. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal e não cabe mais recurso, encerrando uma batalha judicial que durava quase duas décadas. A ação começou em 2006 para combater a ocupação da faixa de areia, o terreno de marinha, pertencente a União. Os responsáveis pelos estabelecimentos têm 90 dias para comprovar que desocuparam o espaço voluntariamente, demoliram as construções e retiraram os entulhos. Quem descumprir pagará uma multa diária de R$ 5 mil. A prefeitura de Búzios deve interditar as atividades imediatamente.