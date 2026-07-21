O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 21



Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo realiza, nesta terça-feira (21), a cerimônia de posse de 398 candidatos aprovados na terceira convocação do Concurso Público da Educação, regido pelo Edital nº 01/2025. O evento acontece às 9h, na quadra do CIEP 147 Municipalizado Cecílio Barros Pessoa, no bairro Prainha, e marca mais uma etapa do fortalecimento da rede municipal de ensino. Com esta nova posse, o município amplia o quadro de servidores efetivos da Educação. As duas primeiras convocações do concurso, realizadas ao longo de 2026, já haviam garantido a nomeação de mais de 240 profissionais. O concurso público ofereceu vagas para 16 cargos de níveis médio e superior, contemplando as funções de Pedagogo, Professor de Educação Especial, Professor Docente I (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática), Professor Inspetor Escolar, Professor Orientador Educacional, Professor Supervisor Escolar, Inspetor de Alunos, Professor Docente II e Secretário Escolar.

Araruama

O Araruama Wine & Jazz Festival 2026, promovido pela Prefeitura de Araruama, vai reunir grandes nomes da música internacional em três noites de apresentações que prometem encantar o público e movimentar a cidade. Além de fortalecer o calendário cultural do município, o festival impulsiona o turismo e aquece a economia, atraindo visitantes e beneficiando hotéis, restaurantes, bares e o comércio local. A programação internacional tem início na sexta-feira (31). No palco principal, Big Joe Manfra convida Afrodite se apresenta às 18h30. Às 21h30, a norte-americana Cerissa McQueen (EUA) sobe ao palco com sua mistura de blues, soul e R&B. Encerrando a primeira noite, às 23h, a consagrada Claudette King (EUA), filha da lenda B.B. King, leva ao público toda a força e a tradição do blues. No sábado (1º), a programação internacional começa às 20h, com o norte-americano Mark Lambert (EUA) que apresentará um tributo aos clássicos de The Beatles e The Police. Em seguida, às 21h30, o bluesman Lorenzo Thompson (EUA), referência do blues de Chicago, promete uma apresentação repleta de energia. Fechando a noite, às 23h, J.J. Thames (EUA) divide o palco com o guitarrista brasileiro Igor Prado, em um dos encontros mais aguardados do festival. No domingo (2), na Tenda Gastronômica, às 20h, o público poderá acompanhar o show de Lady Trucker & Simi Brothers. Já às 21h30, a banda Afro Jazz encerra a programação musical do festival com uma apresentação marcada pela fusão de diferentes ritmos e influências. Segundo a prefeita Daniela Soares, o festival é uma oportunidade de valorizar a cultura, atrair visitantes e impulsionar diferentes setores da economia local

Búzios

O vereador Anderson Chaves de Búzios, segundo informações, por onde passa não defende a Câmara e seus colegas. Muito pelo contrário, faz críticas e diz que tá difícil conviver na casa legislativa buziana. Que coisa!

São Pedro da Aldeia

Criminosos estão usando o nome do PROCON de São Pedro da Aldeia para aplicar golpes financeiros. O órgão de defesa do consumidor do município alerta para falsas notificações de cobranças. Os criminosos utilizam uma linguagem alarmista, com para forçar o comparțilhamento de dados ou pagamentos indevidos. A diretora-interina do órgão, Adriely Carvalho, reforça que o Procon não condiciona atendimentos a pagamentos por esses meios e alerta que não existe uma entidade chamada “Procon Brasil”. A recomendação é não clicar em links e buscar os canais oficiais. Para confirmar a autenticidade de qualquer mensagem, o consumidor pode entrar em contato pelo WhatsApp (22) 99705, 800 3. O atendimento presencial ocorre diariamente na sede do orgão, atrás do Fórum.

Cabo Frio

A cantora Paula Fernandes e a banda Biquini Cavadão são as grandes atrações do Festival Sesc de Inverno em Cabo Frio no próximo fim de semana na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão. A porgramação, além de música vai reunir literatura e artes circenses. No sábado, a partir das oito da noite, a DJ Lea abre as atividades. Logo depois, às dez da noite, Paula Fernandes sobe ao palco trazendo grandes sucessos do sertanejo e da MPB. Já no domingo, o público pode conterir intervenções de poesia e música a partir das seis da tarde. As sete da noite, tem o espetáculo circense Cortejo Encantadas. A banda Biquíni Cavadão comemora mais de quatro décadas de estrada com clássicos do rock nacional. Além da agenda cultural, o senac Rio oterece serviços gratuitos de beleza no sábado, das três da tarde as oito da noite.

Iguaba Grande

A secretaria de Direitos e Cuidados da Mulher prorrogou, até o dia 31 de julho, as inscrições para o Cadastro e Mapeamento de Mulheres Empreendedoras.Se você já tem um negócio, seja formal ou informal, ou sonha em empreender, essa é a sua oportunidade de fazer parte de uma iniciativa que vai contribuir para a criação de cursos, capacitações, feiras e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino no município. Novo prazo: até 31 de julho. Procure a Secretaria de Direitos e Cuidados da Mulher e faça sua inscrição. Endereço: Rua Manoel Fernandes Batista, nº 133 – Centro.