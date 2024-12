O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira 18

Cabo Frio

O prefeito eleito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, anunciou, ontem, colhido foi o empresário Davi Barcelos, do Restaurante “Arcos do Canal”. Já a Secretaria da Família e da Juventude, será comandada pelo Pastor COMSERCAF; Victor Escapini assume a Secretaria de Rogério. Serginho já tinha anunciado os nomes de Bárbara Caetano para a Secretaria da Mulher; Beatriz Trindade, a Bia, para Saúde; Jéssica Guimarães para Procuradoria e Camila Saraiva para Secretaria do Idoso. Jehann Costa vai presidir a e o publicitário Paulo Becker a comunicação. Os nomes dos secretários de Cultura, Turismo e da Família e da Juventude, secretaria que será criada com a reforma administrativa que o futuro governo deve encaminahr a Câmara logo após a posse. Carlos Ernesto Lopes, conhecido como Carlão, assume a Secretaria de Cultura. Na Governo; Kiko Jorge na Chefia de Gabinete é o publicitário Paulo Becker de Comunicação.

Araruama

A Agência Nacional do Petróleo repassou aos municípios da região nesta quarta-feira produção pouco mais de R$ 91 milhões e 400 mil de royalties de petróleo referentes aoutubro. Saquarema recebeu o maior repasse, R$ 35 milhões. E Araruama recebeu R$8 milhões e 800 mil.

Araruama

Rola bastidores da política de Araruama, que a prefeita Lívia de Chiquinho vai ser anunciada secretária de governo, da prefeita eleita, Daniela de Lívia. Ao ser entrevistada pelo Jornal de Sábado, ela disse que se for para o bem de Araruama pode pensar no assunto. Então tá…

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia informa que as vacinas serão retiradas das unidades de saúde municipais nesta sexta-feira (20/12) e retornarão no dia 02 de janeiro de 2025. A medida é necessária para que não haja perdas das doses devido à instabilidade do fornecimento de energia elétrica, decorrente das fortes chuvas que atingiram o município no início da semana. É importante destacar que a Sala Central de Imunização, no Centro, seguirá com o seu atendimento normal.

Araruama

A Prefeitura de Arraial do Cabo decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de dezembro. Já os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro seguem como feriados nacionais. Os serviços essenciais estarão funcionando normalmente para garantir que todos aproveitem as festas com tranquilidade!

Iguaba Grande

A programação do Natal em Iguaba Grande está chegando ao fim neste final de semana, mas a magia natalina continua! No sábado (21), a partir das 17h, o Papai Noel estará na praça Edyla Pinheiro distribuindo brinquedos para todas as crianças. Depois, ele estará pela última vez na Casa de Cultura tirando foto e recebendo as cartinhas de natal, não deixe de visitar e participar! Lembrando que a programação natalina da cidade vêm acontecendo todos os finais de semana, com DJ, apresentações de dança e muito mais, além de diversas luzes, enfeites e decorações por todo o espaço. Ao total, entre crianças e adultos, mais de 2 mil pessoas visitaram o espaço, que garantiu a felicidade das crianças e famílias da cidade.