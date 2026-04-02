O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Arraial do Cabo

Um dos eventos mais tradicionais de Arraial do Cabo chega a uma edição especial em 2026. A XXX Encenação da Paixão de Cristo será realizada no dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, às 20h, em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios. A atividade reúne fé, cultura e emoção em um espetáculo a céu aberto. Reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do município, a encenação é uma das principais manifestações religiosas da cidade. A apresentação terá cerca de uma hora e meia de duração e contará com aproximadamente 50 personagens, distribuídos em seis palcos montados no Largo do Santuário. Para esta edição comemorativa, o público poderá conferir novidades na encenação, com inclusão de novas cenas e elementos cênicos. Os ensaios foram intensificados após o Carnaval, com preparação intensa ao longo de um mês. A direção é conduzida pela Pastoral de Arte Sacra, que atua na organização artística e na condução do espetáculo, em conjunto com a coordenação geral do evento.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, está concluindo os preparativos técnicos para a realização do II Festival Gastronômico de Praia Seca, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de abril, no Calçadão Cultural. Ao longo da semana, as equipes atuaram na instalação da rede elétrica provisória que atenderá estandes, palcos e áreas técnicas do evento, garantindo a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado das atividades, com segurança e eficiência para o público e expositores. Também foram executados serviços de manutenção na iluminação pública em todo o entorno do local, incluindo a revisão de postes em LED e postes imperiais, substituição de componentes e a realização de testes preventivos, com o objetivo de assegurar um ambiente bem iluminado durante toda a programação. Com o tema “Maré de Sabores”, o festival reunirá chefs, empreendedores e produtores locais, além de oferecer atrações musicais, promovendo uma experiência cultural e gastronômica à beira da Lagoa de Araruama.

Búzios

Em Búzios foi dia de trote pelo o 1° de Abril. Segundo informações, o ex-prefeito Marinho Braga, comandou a os trotes com Hércules, Uriel da Saúde e Zidane espalhando na cidade de o ex-vereador Lorran Silveira estava fazendo aniversário. O moço recebeu ligação durante todo dia, ficou bravo, mas valeu a brincadeira.

Iguaba Grande

A UBS do bairro São Miguel já está de portas abertas, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde com atendimento humanizado e mais qualidade no cuidado. A unidade atende, inicialmente, cerca de 3.000 pessoas, com equipe completa de Saúde da Família, Saúde Bucal e profissionais multidisciplinares, oferecendo consultas, vacinação, atendimentos básicos e acompanhamento especializado.

Saquarema

O Polo Industrial de Saquarema, em Sampaio Corrêa, já é uma grande referência no desenvolvimento da cidade. São cerca de 2 mil empregos diretos e 24 empresas de diversos setores movimentando a economia local e transformando vidas todos os dias. E vem mais avanço por aí! Com a nova Lei nº 2.846, a Prefeitura ampliou os incentivos fiscais até 2030 e estendeu os benefícios para novas indústrias que desejarem se instalar em toda a região do distrito. Resultado? Mais investimentos, mais empregos e mais crescimento para o município. Além de gerar empregos, a Prefeitura também investe em melhorias no polo, como iluminação, segurança e transporte, garantindo mais qualidade de vida para trabalhadores e empresários.

São Pedro da Aldeia

As eleiçoes antecipadas para Mesa Diretora das Camaras de todo o país para o biênio 2027/2028 estão na mira do Ministério Público em todo o país. A recomendação é pela anulação dos pleitos realizados e que os vereadores, a partir deste ano, se abstenham de realizar qualquer votação antes do mês de outubro anterior ao início do novo biênio. No entendimento do MP, a antecipação da escolha desrespeita o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que julgou ser inconstitucional eleger a mesa diretora do segundo biênio de uma legislatura sem observar a contemporaneidade do mandato. De acordo com STF a eleição só pode ser realizado a partir de outubro do ano anterior ao início do biênio subsequente. A Câmara de São Pedro foi a primeira na região, notificada pelo MP a anular a eleição antecipada da Mesa Diretora em 8 de abril do ano passado que resulțou na reeleição do atual presidente, Jean-Pierre.

Cabo Frio

A Secretaria de Educação de Cabo Frio, marcou para 28 de maio no Portal de Licitações Licitanet, a Concorrência Eletrônica para contratação de empresa para construção de uma escola em tempo integral no Colinas do Peró. O aviso de licitação foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Eletrônico. A obra integra o pacote de investimentos de mais de R$ 26 milhões do governo Lula em projetos selecionados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento e foi anunciado em 2024 pela então prefeita Magdala Furtado.