O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 02

Arraial do Cabo

Vem aí o 3º Encontro de Bugueiros de Arraial do Cabo e, pra deixar o evento ainda mais especial, tem show do Imaginassamba, neste sábado, dia 05, às 18h, na Praça Victorino Carriço (Sindicato).

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, em nota, informou na noite de ontem que o sistema bancário suspendeu temporariamente todos os cartões do programa Moeda Saquá após uma falha da instituição financeira. Beneficiários do programa foram surpreendidos com depósitos de valores muito acima do habitual em suas contas, com alguns relatando ter recebido entre R$ 13 mil e R$ 600 mil Reais. As informações sobre o que parecia ser um “bug”‘ se espalharam rapidamente provocando correria a supermercados e tentativa de transferência de recursos para contas bancárias. Uma hora após o início do problema, o aplicativo do Banco Saqua passou a exibir uma mensagem de “falha no sistema”. A prefeitura ressalta que nenhum beneficiário será prejudicado e todos terão seus valores regulares desbloqueados em breve.

Iguaba Grande

O ex-vereador, presidente da Câmara de Iguaba Grande, secretário de Meio Ambiente e candidato a prefeitura na eleição passada, Marco Antonio Ramos, ganhou destaque na imprensa após um guinada quase inacreditável na trajetória política. Depois de iniciar a carreira pelo PT e se tornar o vereador mais votado de Iguaba, na década passada, o empresário deu um cavalo de pau. Virou presidente do partido Direita Brasil, que já tem autorização do TSE para recolher as assinaturas necessárias e fundar a legenda. Marco Antônio, que se aprsenta como integrante da Ordem DeMolay, um grupo patrocinado e apoiado pela maçonaria desde 1919, deixou o PHS, onde chegou a anunciar que seria pré-candidato a deputado estaudal nas eleições do próximo ano. Presidente Nacional do Direita Brasil ele desisitu da candidatura e disse que vai viajar por todo o Brasil para divulgar o Partido.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, divulgou um vídeo no telhado do Hospital Otime Jos Santos, em Jardim Esperança, que teve o segundo andar interditado na manhã de hoje, após as chuvas da madrugada provocarem infiltrações na rede elétrica e alagamentos na enfermarias além do desabamento de gesso na sala dos médicos. O prefeito explicou que parte do telhado ainda estava em obras o que permitiu a entrada de água atingindo enfermarias, Unidade de Pacientes Graves (UPG) e parte administrativa, onde houve queda de gesso. Seguindo ele choveu 14 milímetros na madrugada, com forte concentração no Jardim Esperança. O prefeito tranquilizou as famílias, disse que os pacientes da UPG foram remanejados com segurança, e que acompanha as equipes da saúde, obras e defesa civil, cuidando nessoalmente do acolhimento aos pacientes.

Araruama

A Prefeitura de Araruama vai promover nos dias 04 e 05 de julho o “Arraiá Araruama”, uma grande festa caipira e totalmente gratuita, que vai acontecer na Praça Menino João Hélio, no Centro. A festa vai reunir tradição, alegria e muita animação, com barraquinhas de comidas típicas, gincana com a Turma da Tia Carol, apresentações de quadrilhas e shows ao vivo. A programação é voltada para toda a família e promete resgatar o espírito das festas juninas com muita dança e sabores típicos da época. Um dos destaques do evento será a apresentação da tradicional Quadrilha Asa Branca, além da participação das escolas municipais e da turma da terceira idade.

Búzios

Jorge Aragão e Alcione serão às atrações do vigésima terceira edição do Festival SESC de Inverno nos dia 26 e 27 de junho, na Praça Tia Uia, na Rasa. Vai ser mais um grande evento para balançar o bairro.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel cumpriu agenda oficial, nesta terça-feira (01/07), na capital do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhado pelos secretários municipais de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, e de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, o chefe do executivo aldeense participou de uma reunião com o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, para apresentar demandas relacionadas ao calendário de eventos do município. Durante o encontro, Fábio do Pastel buscou apoio do Governo do Estado para a realização da tradicional festa de 7 de Setembro, destacando a importância do evento para a cidade. “Quero agradecer ao secretário pela excelente recepção e pelo cuidado em ouvir as necessidades da nossa cidade. Tenho certeza de que, com essa parceria, vamos conseguir realizar uma festa linda e organizada para a nossa população”, comentou o prefeito.