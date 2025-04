O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 02

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que a Secretaria Municipal de Turismo está trabalhando em um estudo sobre o reajuste da taxa para entrada dos ônibus e veículos de turismo no município. O mesmo está em andamento e a conclusão está prevista para o prazo de 30 dias. Atualmente, o município segue o Decreto N° 3506/ 2021, que estabelece os procedimentos e valores para entrada de veículos de turismo em Arraial do Cabo. Segue tabela com os valores aplicados atualmente:

Valores para baixa temporada

Na baixa temporada, que abrange os meses fora do período de dezembro a março e fora de feriados, os valores cobrados são:

– Excursão sem reserva:

– Vans: R$ 658,67

– Micro-ônibus: R$ 1.317,33

– Ônibus: R$ 2.195,56

– Double deck: R$ 3.293,34

– Excursão com reserva em serviço turístico de Arraial do Cabo devidamente regularizado e cadastrado no MTur (Cadastur):

– Vans: R$ 219,56

– Micro-ônibus: R$ 329,33

– Ônibus: R$ 439,11

– Double deck: R$ 548,89

– Excursão com reserva em imóveis de aluguel:

– Vans: R$ 274,44

– Micro-ônibus: R$ 329,33

– Ônibus: R$ 768,45

– Double deck: R$ 878,22

– Excursões com reserva em meios de hospedagem:

– Vans: R$ 219,56

– Micro-ônibus: R$ 274,44

– Ônibus: R$ 329,33

– Double deck: R$ 439,11

Valores para alta temporada

Durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, assim como em feriados nacionais e estaduais do Rio de Janeiro, os valores sofrem reajuste:

– Excursão sem reserva:

– Vans: R$ 1.097,78

– Micro-ônibus: R$ 1.756,45

– Ônibus: R$ 2.634,67

– Double deck: R$ 4.391,12

– Excursão com reserva em serviço turístico de Arraial do Cabo devidamente regularizado e cadastrado no MTur (Cadastur):

– Vans: R$ 329,33

– Micro-ônibus: R$ 439,11

– Ônibus: R$ 548,89

– Double deck: R$ 658,67

– Excursão com reserva em imóveis de aluguel:

– Vans: R$ 329,33

– Micro-ônibus: R$ 439,11

– Ônibus: R$ 878,22

– Double deck: R$ 1.097,78

– Excursões com reserva em meios de hospedagem:

– Vans: R$ 329,33

– Micro-ônibus: R$ 439,11

– Ônibus: R$ 548,89

– Double deck: R$ 658,67

São Pedro da Aldeia

O vereador aldeense Fernando Mistura acusou, ontem, no plenário da Câmara, o secretário de Esporte e lazer do município, Ricardo Ramos Gaspar de superfaturar a compra de brinquedos, coletes e até bolas de vôlei. Mistura revelou que o secretário comprou oito equipamentos destinados a crianças portadoras de deficiência, quatro foram instalados no centro e quatro no Poço Fundo, ao preço de R$ 16 mil 250 cada, mas constatou em pesquisa de preços que o valor real seria de R$ 79 mil. O secretário, segundo Mistura, também comprou 20 coletes salva-vidas e pagou R$ 1.510 Reais cada, totalizando R$ 36.250. Pesquisa revelou que cada coléte custa R$ 250 Reais. O vereador denunciou, ainda, que o secretário também comprou bolas de vôlei ao preço de R$ 665 cada quando o preço real seria R$ 200. O prefeito Fábio do Pastel foi criticado, ontem, na Câmara por suspender os eventos. O vereador Jackson Souza disse que a cidade, nas palavras dele, está indo pro buraco.

Iguaba Grande

A Região dos Lagos vai criar o Conselho de Secretários de Turismo da Costa do Sol e lançar a secretária de Turismo de Iguaba Grande, Carla Valle, candidata a presidência do Fórum Estadual das Secretarias de Turismo. A decisão foi tomada durante reunião ontem dos secretários de Turismo em Cabo Frio para discutir diversas melhorias para o setor. O encontro contou com a presença de representantes de dez municípios que debateram também a criação de roteiros turísticos integrados na região; a padronização das taxas de turismo para ônibus de excursão, além de ações para fortalecer a atuação regional. Também foram discutidas iniciativas para pleitear agendas com a Embratur, visando fomentar o turismo na região, bem como estratégias políticas para a captação de novas rotas e voos para o Aeroporto de Cabo Frio, beneficiando os municípios do entorno.

Cabo Frio

O Ministério Publico Federal ajuziou ação cível pública com pedido de liminar, pedindo a demolição dos quiosques da orla da Praia das Palmeias, em Cabo Frio e que os proprietários sejam condenados a recuperar a área degradada e pagar indenização por danos morais coletivos. A ação se baseou em investigação do MPF que constatou a construção de seis quiosques, sobre a Faixa Marginal de Proteção da laguna de Araruama e em terreno acrescido de marinha (bem da União) sem as devidas autorizações na orla das Palmeiras.o SPU confirmou que os quiosques se encontram em área de terreno acrescido de marinha e que não foram identificadas autorizações para ocupação e edificação dosestabelecimentos comerciais. O MPF constatou ainda que o Município cobra dos quiosqueiros taxa de uso do solo e emitiu autorizações provisórias para o exercício de atividades nos quiosques apesar das irregularidades.

Búzios

O prefeito de Búzios Alexandre Martins, nomeou a ativista Amanda Mozer, formanda em Gestão Pública, como a primeira Secretária da Causa Animal e Agricultura do município. A nomeação foi oficializada, ontem, através de publicação no Boletim Informativo da prefeitura. Amanda, conhecida por sua atuação na defesa dos animais, assume o cargo com a missão de fortalecer as políticas públicas voltadas para o setor. Carioca de nascimento e buziana de coração desde os 4 anos, ela foi pioneira no setor fitness da cidade, à frente da Academia do Bosque, onde trabalhou por mais de 12 anos. Amanda tem dedicado a vịda à causa animal e, à frente da secretaria, diz que a prioridade é realizar a castração e a microchipagem dos animais para que o município tenha um controle efetivo e garantir políticas públicas voltadas à causa animal no município.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva foram vistos em Brasília na manhã desta quarta-feira (02). Segundo informações, a dupla foi ao encontro do ex- deputado estadual André Ceciliano em busca de recursos para Iguaba Grande.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Baixada Litorânea, realizará uma palestra sobre o tema “Saúde do Trabalhador”. O evento ocorrerá no dia 15 de abril (terça-feira), das 09 às 12 horas, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça. A palestra faz parte da campanha Abril Verde, que visa conscientizar a população sobre a importância da segurança e da saúde no trabalho, prevenindo acidentes e doenças laborais. A palestrante será a enfermeira Ivete Pinto Andrade de Souza, que é membro do CEREST-BL. O evento é voltado para os profissionais de saúde que atuam no Município, nas redes pública e privada. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas pelo aplicativo COLAB.