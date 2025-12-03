O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 03

Cabo Frio

A JAS Logística Ltda confirmou, em nota, que alugou um Toyota Corolla para o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. A empresa esclarece que o faturamento decorrente da prestação do serviço foi emitido em nome do deputado e não da Câmara dos deputados ou de qualquer outro órgão público. A empresa afirma que a contratação foi absolutamente regular e que não tem ingerência, controle ou participação sobre a origem dos recursos utilizados para pagar pelo serviço prestado. A JAS frisa, ainda, que, por sua natureza, contratos de locação de veículos não atribuem à operado a função de fiscalizar quem, em cada momento, utilizou o automóvel ou quais trajetos foram realizados. A definição de usuários, rotas e finalidades de uso ainda de acordo com a nota da JAS, é de responsabilidade exclusiva do deputado, não cabendo à JAS qualquer controle operacional sobre esses aspectos.

Búzios

A Praia de Geribá será palco, de amanhã até domingo, da etapa final do Circuito Brasileiro de Bodyboard, que integra a programação do Parafina Festival. O evento reunirá os principais atletas do país na disputa pelos títulos adicionais da temporada.

São Pedro da Aldeia

O Cine São Pedro da Aldeia será o palco, no próximo dia 13, da estreia nacional da Comédia “TODO MUNDO QUER FÉRIAS” que tem roterio e edireção assinadas pelo cineasta cabo-friense Whorton Marenga. O filme e uma sátira social sobre privilégio, maternidade tóxica e o choque cultural de três mulheres ricas que,por engano (ou vingança), trocam a massagem com pedras quentes por atividades em um acampamento de crianças. O diretor Whorton Marenga diz que a produção é mais do que uma comédia pastelão; é um olhar irônico sobre como o privilégio pode nos afastar da realidade, forçando as protagonistas a uma ‘purificação inegociável’ através da bagunça, do glitter e do caos alegre da infância. A prodụcão é assinada pór Erli Oliveira, Valéria Fonseca e Lucinha Fonseca. “TODO MUNDO QUER FÉRIAS” tem direção de fotografia de Guto Madeira.

Araruama

A população de Araruama terá, no dia 04 de dezembro, um mutirão de serviços durante a edição do “Detran RJ em Movimento”, que será realizada das 9h às 16h, no Centro de Convenções, na Praça Antônio Raposo, no Centro. Enquanto o Detran reúne uma ampla lista de atendimentos, desde demandas de documentação até questões relacionadas a veículos, a Secretaria Municipal de Política Social marcará presença oferecendo serviços gratuitos, como atendimentos de manicure, trancista, barbeiro e designer de sobrancelhas. Para garantir organização serão distribuídas 20 senhas para cada serviço, respeitando a ordem de chegada. Além dos cuidados pessoais, a equipe da Secretaria também realizará atendimentos voltados ao Cadastro Único e ao programa Bolsa Família. Moradores poderão esclarecer dúvidas, verificar pendências, atualizar dados e receber orientações sobre a manutenção dos benefícios. A ação é importante para que as famílias mantenham suas informações em dia e evitem bloqueios ou suspensões. A Secretária Municipal de Política Social, Verônica Januário, destacou a importância de unir serviços públicos e acolhimento em um mesmo espaço. “Nossa missão é essa: estar perto das pessoas, ouvir, cuidar e construir, juntos, uma rede de apoio que transforma vidas. Cada ação como essa reforça que ninguém precisa enfrentar suas dificuldades sozinho. Estamos aqui para apoiar, orientar e caminhar ao lado de quem mais precisa, fortalecendo vínculos e abrindo portas para novas oportunidades”, afirmou. Com essa iniciativa integrada, a Prefeitura reforça seu compromisso de tornar as políticas públicas mais acessíveis, acolhedoras e próximas do dia a dia da população.

Arraial do Cabo

O Balcão de Empregos de Arraial do Cabo está com novas oportunidades de trabalho disponíveis no município. As vagas contemplam áreas do comércio, restaurantes, hotéis e pousadas, ampliando as possibilidades para moradores que buscam recolocação profissional ou a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Nesta semana, foram abertas novas vagas para auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais, garçom, suporte administrativo e vendedor. A maioria das oportunidades exige experiência prévia e dá preferência a candidatos residentes em Arraial do Cabo ou regiões próximas, reforçando o compromisso com a empregabilidade local.Os interessados devem enviar currículo para: trabalhoerenda@arraial.rj.gov.br. É imprescindível incluir o nome completo e a vaga de interesse no assunto do e-mail ou na mensagem enviada.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, convida os apaixonados por carros para os 10 anos do Saqua Volks. No dia 07 de dezembro, das 9h às 18h, o Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior será palco de shows ao vivo, apresentação de drift, food trucks e muitas novidades do mundo automotivo.

Iguaba Grande

A Paróquia Imaculada Conceição, com o apoio da Prefeitura Municipal, realizará nos próximos dias 6 ,7 e 8 de dezembro a Festa da Padroeira, na rua da Igreja Matriz. A festa, comemorada tradicionalmente em 08 de dezembro, trará momentos de fé, união, alegria e confraternização para todas as famílias! Confira a programação completa e já se organize para participar:

Sábado (06/12)

18h – Oração do Rosário (Matriz)

19h – Missa Solene na Matriz

20h – Show com Bianca Dalgobbo

Domingo (07/12)

6h30 – Corrida da Padroeira

7h30 – Missa Solene na Matriz

9h30 – Missa na Capela N. Sra. de Guadalupe

18h30 – Missa Solene na Matriz

20h – Show com o Ministério Filhos da Imaculada

Segunda-feira (08/12)

7h20 – Ofício da Imaculada Conceição

8h – Missa Solene na Matriz

17h – Missa Solene na Matriz

18h30 – Procissão da Padroeira

20h – Show com Dudu Amaral